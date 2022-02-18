لولونغ .. أضخم تمساح في العالم يموت من الإجهاد بعدما أكل تلميذة وصيادًا! (صور)

وطن – توفي لولونغ، أكبر تمساح بالمياه المالحة بعد عامين من أسره، وتم القبض على هذا التمساح في الفلبين وحبسه في قفص في عام 2011 بعدما أنهى حياة أكثر من شخص بطرق مأساوية، حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

يبلغ طول هذا التمساح، الذي يعيش في المياه المالحة، 21 قدمًا ويزن أكثر من طن.

كما تم تصنيفه في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2012 كأضخم تمساح غير طليق في العالم.

مات نتيجة “عدوى فطرية” و”إجهاد”

لكن بعد أسره في سبتمبر 2011، عانى الوحش من الكثير من الإرهاق وبحلول فبراير 2013 عُثر عليه في المكان المخصص له في الحديقة مقلوبًا على رأسه وبطنه منتفخا.



مؤخرا، تمت مشاركة صورة على منصة “ريديت” لرجل يمسك عصا بيده ويضغط على لولونغ الذي كان مازال على قيد الحياة.

وجاء في تعليق على الصورة: “لولونج” كان أكبر تمساح في المياه المالحة في الأسر.”

لقد مات نتيجة “عدوى فطرية” و “إجهاد” بعد عامين من أسره.

جرائم التمساح

ذكرت تقارير المتعلقة بوفاة لولونج في ذلك الوقت أنه تم صيده في البداية لمدة ثلاثة أسابيع بعد أن قام على الأقل بقتل شخص في الفلبين.



كما يشتبه في أنه أكل صيادًا كان فُقد في بلدة بوناوان، وكذلك تلميذة تبلغ من العمر 12 عامًا بعد ما تم العثور على رأسها قبل عامين.

وبمجرد أن تم أسره، أصبح هذا التمساح نقطة الجذب في حديقة السياحة البيئية.

قبل وفاته

من جهته، قال رئيس بلدية بوناوان، إدوين إلورد، إن لولونغ كان مريضًا لعدة أسابيع قبل وفاته.”

وقال عمدة المدينة لصحيفة ديلي انكوايرر الفلبينية: “لقد رفض لولونغ تناول طعام منذ شهر ولاحظنا تغيرًا في لون برازه.”

وأضاف” كما لاحظ موظفونا انتفاخًا غير عادي فى بطنه.”

أفادت “بي بي سي نيوز” أن الطبيب البيطري المحلي أليكس كولانتس أكد أن الطقس البارد هو الذي تسبب في تدهور صحة لولونغ.

كما يأمل إلورد أن يتم الحفاظ على جثة لولونغ حتى “يتمكن الناس من رؤيته.”

الظروف السيئة التي عاش فيها التمساح

كتب أحد مستخدمي Reddit: “يكون الأمر أكثر إحباطًا عندما تدرك مدى روعة نظام مناعة التماسيح. إذ يمكن لهذه الحيوانات أن تعيش في مياه سيئة وأن تكون بخير تمامًا.”

وأضاف “مستوى القذارة الذي لديهم جعل هذا الحيوان يموت من عدوى … لا بد أنه قد ظل يعيش في القذارة الخاصة به لمدة عامين.”

كما قال مستخدم آخر “لقد أكل هذا التمساح شخصان، ولهذا قاموا بمطاردته واعتقاله. على الأقل لم يقتلوه على الفور، وهو ما يحدث غالبًا مع حيوانات يشتبه في أنها تفترس الناس.”

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

اقرأ ايضاً: