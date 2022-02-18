مكاتب المنظمات الدولية في سلطنة عمان watanserb.com
سيكون فتح المنظمات الدولية غير الحكومية مكاتب لها في البلاد وفق ضوابط
الهدهد

سلطنة عمان تقرّ خطوة طال انتظارها

كتب سالم حنفي
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وطن – في تطور هام يعكس تحولا كبيرا في علاقاتها مه المنظمات الدولية، كشف الصحفي العماني ومراسل وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، تركي البلوشي، أن سلطنة عمان ستسمح للمنظمات الدولية غير الحكومية بافتتاح مكاتب لها في السلطنة بموجب قانون الجمعيات الأهلية .

وقال “البلوشي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”مسودة قانون الجمعيات الأهلية في عُمان الذي تعمل عليه الحكومة. سيمنح المنظمات الدولية غير الحكومية إمكانية فتح مكاتب لها في البلاد وفق ضوابط. إضافة إلى حوكمة جمعيات العمل الخيري.”

“ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد”

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قد نظمت قبل أيام ممثلة في دائرة الجمعيات وأندية الجاليات حلقة عمل نقاشية حول “ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد”، برعاية الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية.

وحضر النقاش 170 مشاركا ومشاركة من ممثلي مختلف مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان، وعدد من الخبراء.

وخلال الحلقة النقاشية، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ليلى بنت أحمد إن إقامة هذه الحلقة النقاشية تأتي إيمانًا من وزارة التنمية الاجتماعية حول أهمية استطلاع آراء ممثلي مختلف الجمعيات الأهلية في سلطنة عمان. حول آليات تطوير وتنظيم العمل الأهلي الجديد، والذي يمر بعد مراحل.

من جانبه، أكد حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية، على أن “قانون الجمعيات الأهلية” في حاجة ماسّة للتقويم الذي يلامس متغيّرات المرحلة الحالية والمقبلة. ما يجعل القانون الجديد أكثر حداثة وملامسة لاحتياجات وطموحات حقل العمل التطوعي وحوكمت مؤسساته، وبما يتماشى مع رؤية “عمان 2040”.

وكشف مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية أن القانون الجديد يعد في مرحلته الأخيرة.

ولفت إلى أن القانون الجديد سينظم آلية تنظيم عمل بعض المؤسسات الأهلية وغير الربحية العاملة في المجال الخيري. مثل المؤسسات الخيرية والمنظمات الدولية غير الربحية .

وعن موعد إصدار “قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد” أوضح ” الصبحي” أن إصدار القوانين يمر بدورة تشريعية، وجميع مؤسسات الدولة ترنو إلى إصدار هذا القانون في القريب العاجل جدا. وستكون لوزارة التنمية الاجتماعية خطة تعريفية وتوعية لبنوده ومواده عقب إصداره. ولهذا القانون لائحته التنفيذية أو التفسيرية التي ستصدر بالتوازي مع صدور القانون ذاته.

(المصدر: رصد وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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