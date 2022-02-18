بسبب حمد بن جاسم .. الخارجية السعودية تحذف صورة وزيرها في مؤتمر ميونخ للأمن؟!

وطن – حذف حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن؛ بسبب ظهوره جالسا خلف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم.

وقال الصحفي زيد بنيامين، في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” أن حذف الصورة جاء بسبب ظهور وزير الخارجية السعودي جالسا خلف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم.

حساب وزارة الخارجية #السعودية يحذف صورة نشرها عن حضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لمؤتمر ميونخ ويظهر جالسًا خلف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم. pic.twitter.com/sYHztSAQmk — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) February 19, 2022

ولاحقا، قام حساب وزارة الخارجية السعودية بنشر صورا لاجتماع فيصل بن فرحان بالشيخ محمد بن عبدالرحمن وزير الخارجية القطري، وقيامهما بإجراء جلسة مباحثات على هامش المؤتمر.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية:”سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان يلتقي سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن”.

#ميونخ | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن pic.twitter.com/y80GDlitSH — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 18, 2022

وأوضح أنه ” جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك. وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 18, 2022

وأضاف:” تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات. لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية”.

وتطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات، لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 18, 2022

وتابع قائلا:” بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 18, 2022

يشار إلى أن الشيخ حمد بن جاسم كان ولا يزال موضع هجوم من قبل وسائل الإعلام السعودية والكتاب والإعلاميين السعوديين. حيث كان عنصرا بارزا في جميع الحملات الإعلامية التي شنها النظام السعودي على قطر أبان الازمة الخليجية. بزعم مسؤوليته عن وضع السياسات القطرية بجانب الأمير السابق حمد بن خليفة.

(المصدر: رصد وطن)

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