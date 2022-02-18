فيصل بن فرحان يجلس خلف حمد بن جاسم في مؤتمر ميونخ للأمن watanserb.com
فيصل بن فرحان يجلس خلف حمد بن جاسم في مؤتمر ميونخ للأمن
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بسبب حمد بن جاسم .. الخارجية السعودية تحذف صورة وزيرها في مؤتمر ميونخ للأمن؟!

كتب سالم حنفي
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وطن – حذف حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن؛ بسبب ظهوره جالسا خلف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم.

وقال الصحفي زيد بنيامين، في تدوينة له عبر حسابه في “تويتر” أن حذف الصورة جاء بسبب ظهور وزير الخارجية السعودي جالسا خلف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم.

ولاحقا، قام حساب وزارة الخارجية السعودية بنشر صورا لاجتماع فيصل بن فرحان بالشيخ محمد بن عبدالرحمن وزير الخارجية القطري، وقيامهما بإجراء جلسة مباحثات على هامش المؤتمر.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية:”سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان يلتقي سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن”.

وأوضح أنه ” جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الراسخة في العديد من مجالات التعاون المشترك. وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين ويحقق مزيداً من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وأضاف:” تطرق الجانبان إلى فرص تعزيز التنسيق الثنائي بمختلف المجالات. لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية”.

وتابع قائلا:” بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم كل ما من شأنه أن يُسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.

يشار إلى أن الشيخ حمد بن جاسم كان ولا يزال موضع هجوم من قبل وسائل الإعلام السعودية والكتاب والإعلاميين السعوديين. حيث كان عنصرا بارزا في جميع الحملات الإعلامية التي شنها النظام السعودي على قطر أبان الازمة الخليجية. بزعم مسؤوليته عن وضع السياسات القطرية بجانب الأمير السابق حمد بن خليفة.

(المصدر: رصد وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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