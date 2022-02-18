مصطفى فتحي وإيقاف سلسلة انتصارات فريق الاتحاد في الدوري السعودي watanserb.com
مصطفى فتحي وإيقاف سلسلة انتصارات فريق الاتحاد في الدوري السعودي
Videoرياضة

التعاون يُوقف انتصارات الاتحاد في الدوري السعودي بهدف مصطفى فتحي (فيديو)

منافسات الأسبوع ال21 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح فريق التعاون من فرض التعادل الإيجابي على منافسه المتصدر اتحاد جدة، بهدف النجم المصري مصطفى فتحي الذي استغله من خطأ كارثي ارتكبه الحارس ليسدد الكرة داخل شباك المرمى، في إطار منافسات الجولة ال21 من الدوري السعودي الممتاز.

مصطفى فتحي وهدف التعادل في شباك الاتحاد

وافتتح النجم المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله الهدف المبكر لصالح فريق الاتحاد السعودي. في شباك نظيره صاحب الأرض التعاون في الدقيقة الثانية على انطلاق صافرة بدء المباراة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتعانق شباك مرمى الخصم.

كما وأدرك التعاون هدف التعادل في الدقيقة ال59 عن طريق النجم المصري مصطفى فتحي، بعد استغلاله الخطأ الذي ارتكبه حارس مرمى فريق الضيف الاتحاد مارسيلو جروهي بعد سقوط الكرة من يده أثناء محاولة التصدي لكرة من الجهة اليسرى ليتمكن اللاعب من استغلال ذلك وإحراز هدف التعادل داخل المرمى.

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غياب أحمد حجازي

وغاب عن مباراة فريق الاتحاد والتعاون في منافسات الدوري السعودي، النجم المصري المتألق أحمد حجازي مدافع فريق اتحاد جدة السعودي. بعد الإصابة التي تعرض لها، خلال مشاركته الدولية. مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي استضافتها دولة الكاميرون.

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كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق التعاون السعودي حسن العمري، في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

وكان فريق الاتحاد السعودي الأكثر تسديداً على شباك مرمى المستضيف التعاون. طيلة مجريات أحداث المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 9 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

وبهذا التعادل خرج فريق اتحاد جدة السعودي من اللقاء بنقطة واحدة. بعد سلسلة الانتصارات المتتالية بالدوري الممتاز، في صدارة قائمة الترتيب برصيد 48 نقطة. بينما جاء منافسه التعاون في المركز العاشر برصيد 22 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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