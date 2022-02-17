للمرة الثانية.. محكمة سعودية تضاعف حكم السجن بحق الشيخ خالد الراشد إلى 23 عاما!

وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن ورود أنباء بقيام محكمة الاستئناف السعودية بتغليظ عقوبة الشيخ خالد الراشد.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنباء عن قيام محكمة الاستئناف، بإعادة محاكمة الشيـخ خالد الراشد، وإضافة 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 23 سنة.”

🔴 أنباء عن قيام محكمة الاستئناف، بإعادة محاكمة الشيخ #خالد_الراشد، وإضافة 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 23 سنة. pic.twitter.com/JItYUBE5jk — معتقلي الرأي (@m3takl) February 17, 2022

وكان الشيـخ خالد الراشد قد أنهى مدة حكمه الأولى التي تبلغ 15 سنة منذ سبتمبر 2020. لكن السلطات ماطلت في إطلاق سراحه، إلى أن تمت إعادة محاكمته.

من هو الشيخ خالد الراشد؟

والشيخ خالد بن محمد الراشد، هو داعية إسلامي سعودي، ينتمي إلى التيار السلفي، من مواليد 1970، وكان يشغل منصب إمام وخطيب مسجد “فهد بن مفلح السبيعي” بالخبر، والمشرف العام على موقع قوافل العائدين والعائدين.

وقد اشتهر بخطبته الشهيرة “يا أمة محمد”، انتصر فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحتج فيها على الرسوم الكرتونية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب بإغلاق السفارة الدنماركية.

وقام رسامون دنماركيون عام 2005 برسم رسومات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، الامر الذي استفز المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وخلال خطبته الشهيرة، حث الداعية خالد الراشد السعوديين على الاحتجاج. وطالب حكومة المملكة العربية السعودية وجميع الحكومات الإسلامية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدنمارك لدعم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأثارت الخطبة التي ألقاها الشيخ خالد الراشد ضجة كبيرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتزامنت هذه الخطبة مع دعوته للسعوديين للجلوس أمام مقر إمارة الرياض التي كان يرأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعد ساعات أصدرت النيابة العامة السعودية الأمر بالقبض على الشيـخ خالد الراشد.

وحكم على الشيخ خالد في البداية بالسجن 5 سنوات، وتم تقديم استئناف لتخفيض العقوبة، ولكن حصل خلاف ذلك. وعندما تم رفض الاستئناف، احتدم النقاش بين الشيخ خالد الراشد والقاضي صالح العجيري الذي غضب من ذلك. ليقوم برفع العقوبة إلى 15 عامًا، في سبتمبر 2005.

وانتهت مدة حكم الشيخ خالد الراشد العام الماضي 2021. لكن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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