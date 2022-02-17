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اشتهر الشيخ خالد الراشد بخطبته الشهيرة “يا أمة محمد” التي انتصر فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
الهدهد

للمرة الثانية.. محكمة سعودية تضاعف حكم السجن بحق الشيخ خالد الراشد إلى 23 عاما!

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف حساب “معتقلي الرأي” المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن ورود أنباء بقيام محكمة الاستئناف السعودية بتغليظ عقوبة الشيخ خالد الراشد.

وقال حساب “معتقلي الرأي” في تدوينة عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أنباء عن قيام محكمة الاستئناف، بإعادة محاكمة الشيـخ خالد الراشد، وإضافة 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 23 سنة.”

وكان الشيـخ خالد الراشد قد أنهى مدة حكمه الأولى التي تبلغ 15 سنة منذ سبتمبر 2020. لكن السلطات ماطلت في إطلاق سراحه، إلى أن تمت إعادة محاكمته.

من هو الشيخ خالد الراشد؟

والشيخ خالد بن محمد الراشد، هو داعية إسلامي سعودي، ينتمي إلى التيار السلفي، من مواليد 1970، وكان يشغل منصب إمام وخطيب مسجد “فهد بن مفلح السبيعي” بالخبر، والمشرف العام على موقع قوافل العائدين والعائدين.

وقد اشتهر بخطبته الشهيرة “يا أمة محمد”، انتصر فيها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واحتج فيها على الرسوم الكرتونية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب بإغلاق السفارة الدنماركية.

وقام رسامون دنماركيون عام 2005 برسم رسومات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، الامر الذي استفز المسلمون في جميع أنحاء العالم.

وخلال خطبته الشهيرة، حث الداعية خالد الراشد السعوديين على الاحتجاج. وطالب حكومة المملكة العربية السعودية وجميع الحكومات الإسلامية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدنمارك لدعم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأثارت الخطبة التي ألقاها الشيخ خالد الراشد ضجة كبيرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتزامنت هذه الخطبة مع دعوته للسعوديين للجلوس أمام مقر إمارة الرياض التي كان يرأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعد ساعات أصدرت النيابة العامة السعودية الأمر بالقبض على الشيـخ خالد الراشد.

وحكم على الشيخ خالد في البداية بالسجن 5 سنوات، وتم تقديم استئناف لتخفيض العقوبة، ولكن حصل خلاف ذلك. وعندما تم رفض الاستئناف، احتدم النقاش بين الشيخ خالد الراشد والقاضي صالح العجيري الذي غضب من ذلك. ليقوم برفع العقوبة إلى 15 عامًا، في سبتمبر 2005.
وانتهت مدة حكم الشيخ خالد الراشد العام الماضي 2021. لكن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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