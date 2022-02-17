فيفي عبده تبرر جرأتها بعد أسبوع من وفاة شقيقتها وما قالته لا يصدق! (فيديو)

وطن – بررت الراقصة المصرية فيفي عبده، عودتها للتفاعل واستئناف نشاطها عبر “انستجرام”. بعد أسبوع فقط من وفاة شقيقتها الأكبر.

لازم الدنيا تمشي

وبفيديو جديد ارتدت فيه ملابس باللون الأحمر ووضعت مساحيق تجميل كاملة. قالت فيفي: “يا مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا. طبعا الدنيا لازم تمشي وده حال الدنيا”.

وتابعت: “أنا بشكر كل الناس إللي عزوني في أختي. مكنتش عارفة أرد على مين ولا مين، أنا بشكر حنيتكو عليا وبشكر كل واحد واساني في زعلي. ربنا يخليكم معجبيني وكل الفنانيين وكل جمهوري إللي وساني في زعلي وعياطي وحزني على أختي”.

“هل لو عيطت الميت هيرجع”

وخصصت فيفي في ردها المنتقدين، مردفة: طبعا الناس تقول بينزلوا فيديوهات وحاجات ماهو لازم الدينا تمشي”.

وزادت: “هل لو عيطت العمر كله هيخلي إللي مات يرجع تاني طيب؟ يا ريت كنت عيطت العمر كله بحبكم أوي كتر خيركم”.

“يا أبو ضحكة جنان”

وفي الأمس، أثارت الراقصة المصرية جدلاً واسعاً بأحدث فيديوهاتها التي ظهرت بها بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شقيقتها الأكبر.

ونشرت فيفي فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستان سهرة أسود وذهبي. وعاري الأكمام، وتسير على أنغام أغنية “يابو ضحكة جنان”، للراحل فريد الأطرش.

وهو ما صدم متابعو الراقصة المصرية، الذين هاجموها في التعليقات.

وفاة الحاجة هدى عبده

وأعلنت فيفي عن وفاة شقيقتها الكبرى بعد صراع مع المرض الأسبوع الماضي.

وعبر حسابها على “انستجرام”، كتب أدمن الراقصة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده.. رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

مكثت شقيقة فيفي بالمستشفى عدة أيام بسبب مرضها، إلى أن توفيت قبل نحو أسبوع.

نجوم الفن والمشاهير يواسون فيفي

وسارع عدد من نجوم الفن والمشاهير إلى تقديم العزاء للراقصة، على رأسهم بشرى، مي كساب. إدوارد وروجينا، ديانا حداد، لجين عمران. شذى حسون، جمانة مراد، وغادة عبدالرازق وغيرهم.

وتعتبر هدى، الشقيقة الثانية للراقصة التي تفقدها، فقد توفيت شقيقتها سعاد في نوفمبر 2019.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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