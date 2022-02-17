سفاح قتل وأذاب المئات في محلول حمضي لحساب عصابة مخدرات شهيرة! (صور)

وطن – من المقرر إطلاق سراح سانتياجو ميزا لوبيز من السجن بعد عقد من الزمان وذلك بعد أن قتل وأذاب مئات الأشخاص في محلول حمضي وهذا كله لحساب عصابة المخدرات الشهيرة “سينالوا كارتل” في المكسيك، حسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

“صانع الحساء”

تم القبض على سانتياغو ميزا لوبيز والملقب باسم “صانع الحساء” لأول مرة في عام 2009 واعترف لاحقََا أنه كان يعمل لعصابة “سينالوا كارتل” ويساعدها على التخلص من الجثث.

تراوحت التقديرات المتعلقة بعدد الأشخاص الذين قتلوا وأذيبوا في محلول حمضي بين 300 إلى آلاف الأشخاص.

وحُكم على لوبيز بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2012، مما يعني أنه من المقرر إطلاق سراحه هذا العام.

من جهة، قال فرناندو أوسيغويدا فلوريس، مؤسس الجمعية المتحدة للمفقودين في ولاية (باها كاليفورنيا) المكسيكية، لمدونة “Borderland Beat”: “إن خبر الأفراج عن لوبيز محزن للغاية خاصة لعائلات الضحايا بسبب الجرم الذي ارتكبه.”

وتابع “لكن هذا هو القانون ويجب تطبيقه. لذا، حتى لو لم نرغب بذلك، سيتم إطلاق سراحه، وسيكون قادرًا على التنقل بحرية في المجتمع مرة أخرى.”

وأضاف “لنأمل أنه في الوقت الذي قضاه في السجن قد ساعده على التغيير.”

كيف تم اختيار لوبيز لهذا العمل الفظيع؟

تكشف وثائق المحكمة أن لوبيز تم اختياره لهذه الوظيفة عندما كان يعمل في مزرعة في عام 1996، حيث طلب منه كبار أعضاء عصابة الكارتل إجراء “تجربة” باستخدام الماء والحمض في برميل.

في هذه التجربة، وضعت العصابة ساق من اللحم في هذا المحلول وتركوها لمدة ساعتين تذوب.

وقد أصر لوبيز دائمًا على أنه تم إجباره على هذا العمل من قبل رؤساء عصابة كارتل.

وقال للشرطة: “اتصلوا بي مرة أخرى وقالوا لي إنهم الآن بصدد القيام بهذه التجربة على اللحم البشري.”

وأضاف ” قالوا لي سنرسل بعض الرجال للتدرب معك. بعبارة أخرى، حتى يتعلموا العمل.”

منذ عام 2012، وجد ما لا يقل عن 16.5000 لتر من المواد العضوية وما يصل إلى 200 كيلوجرام من العظام البشرية في “حظيرة دجاج”.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

اقرأ أيضا: