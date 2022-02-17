تامر عبد المنعم: إنجازات السيسي لا تعد ولا تحصى ومن ينكرها “كافر” (فيديو)

وطن – تسبب الفنان المصري تامر عبدالمنعم في موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، بعد تصريحه حول إنجازات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي التي زعم أنها كثيرة جدا وأن من ينكرها “كافر” حسب وصفه.

وفي حوار متلفز له على قناة “ETC” مساء أمس، قال تامر عبدالمنعم، إن هناك جهودا جبارة تبذل من قبل الدولة في جميع المجالات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الفنان المقرب من نظام السيسي والذي كان كذلك من المدافعين عن نظام مبارك:”هقولها بشكل صريح اللي مش شايف البناء والتعمير والتطوير الموجود داخل مصر في عهد الرئيس السيسي كافر”.

بينما تابع أنه يكون محرجا عندما يرى السيسي في الخامسة فجرا وهو يؤدي مهامه بالزيارات لمؤسسات الدولة. ويستمر في ذلك حتى المساء دون كلل أو ملل.

واستطرد تامر عبدالمنعم: “أنا لا أستطيع النفاق والرياء والمجاملة إزاء القيام بالتصريحات. ولن أعود لعالم الفن إلا بعمل مناسب يليق باسمي وتاريخي.”

كما أثارت تصريحات عبدالمنعم جدلا واسعا بين النشطاء الذين سخروا منه وهاجموه بشدة، متهمين إياه بدعم نظام ديكتاتوري فاشي.

رواه تامر واتنين صحابه في الخمارة #تامر_عبدالمنعم pic.twitter.com/B81NfcMV0s — هبة مجدي (@drhebamagdy66) February 17, 2022

وفي هذا السياق كتب وليد الهواري:”المشخصاتي تامر عبدالمنعم بيكفر 100 مليون مصري.”

وسخر منه محمد عبدالرحمن بقوله:”هو تامر عبدالمنعم فنان؟دا الفلمين اللي عملهم أنتجهم على حسابه والفلمين مجبوش 250 جنيه علي بعض.”

هو تامر عبدالمنعم فنان؟ 😅😅

دا الفلمين اللي عملهم انتجهم علي حسابه و الفلمين مجبوش 250 جني علي بعض.

ال فنان قال. 😅😅😅😅 — MOHAMED💪ABDELRAHMAN👈 (@mohamed041979) February 17, 2022

رامي شعث يفضح نظام السيسي

ويشار إلى أنه قبل أيام أجرت وكالة “أسوشيتد برس” حورا مع الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، الذي أطلق سراحه الشهر الماضي بعد فترة اعتقال طويلة في سجون السيسي.

ووصفت الوكالة “شعث” بأنه معارض صريح للديكتاتوريات العربية والحكم الإسرائيلي للفلسطينيين. وهو جزء من جيل من النشطاء الذين يرون أنهما وجهان لعملة واحدة.

لم يتم إخباره قط عن سبب احتجاز السلطات المصرية له في زنزانة مكتظة وقذرة لأكثر من عامين ونصف. لكنه يعتقد أن صفته كناشط حقوقي يُنظر إليها بوضوح من قبل كل من إسرائيل وحلفائها العرب المستبدين على أنها تهديد.

وربما كانت مصر، التي طورت علاقات أمنية قوية مع إسرائيل وحثت بنشاط على دعم ترامب، قد اعتبرت نشاطه بمثابة تهديد.

وقال شعث لـ أسوشيتد برس: “معارضتي الشديدة لـ” صفقة القرن “لدونالد ترامب في فلسطين ، على ما أعتقد ، كانت العامل الضار في قرار السلطات المصرية باعتقالي.

واتهمته مصر بالانتماء إلى جماعة محظورة ، دون أن تذكر اسم هذه المجموعة. ولم توجه إليه أي تهمة رسمية قط. ورفض المسؤولون المصريون التعليق على قضيته.

كما أمضى شعث عامين ونصف العام في زنزانة مليئة بالحشرات بأسلاك مكشوفة يتقاسم فيها 18 إلى 32 سجينًا مساحة بحجم غرفة المعيشة.

وقال إن حمامهم المشترك يتكون من حفرة في الأرض يعلوها دش بمياه باردة.

يقول شعث أيضا إن المعاناة التي تحملها هو وسجناء آخرون عززت التزامه بالنشاط السياسي.

واضاف إن إحدى أسوأ تجاربه اقتربت من النهاية ، عندما وُضع بمفرده في غرفة بلا نوافذ ، مع أضواء وكاميرات على مدار 24 ساعة. كان يسمع امرأة لديها ثلاثة أطفال صغار في عدد قليل من الزنازين ، تطلب المساعدة.

قال: “بالنسبة لي كان ذلك مروعًا ، وأردت أن أشير إليها بطريقة ما ، بأنني أعلم أنك هناك”.

(المصدر: وطن – قناة ETC)

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