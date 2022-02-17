بيراميدز يتصدر الدوري المصري بعد الفوز النظيف على الإسماعيلي (شاهد)

وطن – تصدر فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري بشكل مؤقت، بعد تحقيق الفوز النظيف على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد، في منافسات الأسبوع ال9 من الدوري الممتاز.

بيراميدز والفوز على الإسماعيلي

وسجل فريق بيراميدز هدف الفوز النظيف في شباك منافسه الإسماعيلي في الدقيقة ال64. من توقيع اللاعب أحمد سامي.

كما ووصلت عدد التسديدات لفريق بيراميدز في المباراة أمام منافسه الإسماعيلي إلى 16 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديدات إلى 5 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

"بالركبة".. أحمد سامي يسجل الهدف الأول لبيراميدز في شباك الاسماعيلي ⚽🔵 تابعوا البث المباشر لمباراة بيراميدز والاسماعيلي من هنا https://t.co/yXqgiiH2F1 pic.twitter.com/Vz6bPiyObx — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 16, 2022

فيما وصلت نسبة الاستحواذ لفريق بيراميدز طيلة مجريات أحداث المباراة إلى 65%، بينما وصلت نسبة 35% لاستحواذ فريق الإسماعيلي في اللقاء.

كما ويستعد فريق بيراميدز بعد هذا الانتصار على منافسه الإسماعيلي. في منافسات الدوري المصري، إلى مواجهة قوية أمام نظيره الزامبي زاناكو في كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل.

القائم يمنع الاسماعيلي من ادراك التعادل أمام بيراميدز 😮 تابعوا البث المباشر للمباراة من هنا https://t.co/yXqgiiH2F1 pic.twitter.com/YoxIFBJsFS — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 16, 2022

تشكيلة فريق بيراميدز

ولعب المدرب إيهاب جلال في تشكيلة أساسية أمام منافسه الإسماعيلي. في منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: حسين السيد، أسامة جلال، أحمد سامي، علي جابر، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، عبد الله السعيد، نبيل عماد، وليد الكرتي، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إبراهيم عادل، فاجري لاكاي، رمضان صبحي.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

ودخل المدرب الأرجنتيني خوان براون في تشكيلة أساسية. أمام منافسه بيراميدز، فقد تواجد في حراسة المرمى عمر رضوان.

وفي دفاع التشكيلة الأساسية جاء كلاً من: عصام صبحي، محمد عمار، محمد هاشم، ديسوكي علي، أما في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، محمود عبد العاطي، محمد سيد مخلوف، محمد عادل السيد، كما وفي هجوم الفريق آتى كلاً من: عبد الرحمن مجدي، كارميلو ألجاراناز أرنيز، دييغو فرناندو دوريغاراي.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت، بينما تجمد فريق الإسماعيلي رصيد إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)