بيراميدز يفوز على الإسماعيلي ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري watanserb.com
بيراميدز يفوز على الإسماعيلي ويعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري
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بيراميدز يتصدر الدوري المصري بعد الفوز النظيف على الإسماعيلي (شاهد)

منافسات الجولة ال9 من الدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – تصدر فريق بيراميدز صدارة الدوري المصري بشكل مؤقت، بعد تحقيق الفوز النظيف على منافسه الإسماعيلي بهدف دون رد، في منافسات الأسبوع ال9 من الدوري الممتاز.

بيراميدز والفوز على الإسماعيلي

وسجل فريق بيراميدز هدف الفوز النظيف في شباك منافسه الإسماعيلي في الدقيقة ال64. من توقيع اللاعب أحمد سامي.

كما ووصلت عدد التسديدات لفريق بيراميدز في المباراة أمام منافسه الإسماعيلي إلى 16 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديدات إلى 5 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

فيما وصلت نسبة الاستحواذ لفريق بيراميدز طيلة مجريات أحداث المباراة إلى 65%، بينما وصلت نسبة 35% لاستحواذ فريق الإسماعيلي في اللقاء.

كما ويستعد فريق بيراميدز بعد هذا الانتصار على منافسه الإسماعيلي. في منافسات الدوري المصري، إلى مواجهة قوية أمام نظيره الزامبي زاناكو في كأس الاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل.

تشكيلة فريق بيراميدز

ولعب المدرب إيهاب جلال في تشكيلة أساسية أمام منافسه الإسماعيلي. في منافسات الدوري المصري، حيث كان في حراسة المرمى شريف إكرامي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: حسين السيد، أسامة جلال، أحمد سامي، علي جابر، كما وجاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، عبد الله السعيد، نبيل عماد، وليد الكرتي، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، إبراهيم عادل، فاجري لاكاي، رمضان صبحي.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

ودخل المدرب الأرجنتيني خوان براون في تشكيلة أساسية. أمام منافسه بيراميدز، فقد تواجد في حراسة المرمى عمر رضوان.

وفي دفاع التشكيلة الأساسية جاء كلاً من: عصام صبحي، محمد عمار، محمد هاشم، ديسوكي علي، أما في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، محمود عبد العاطي، محمد سيد مخلوف، محمد عادل السيد، كما وفي هجوم الفريق آتى كلاً من: عبد الرحمن مجدي، كارميلو ألجاراناز أرنيز، دييغو فرناندو دوريغاراي.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري بشكل مؤقت، بينما تجمد فريق الإسماعيلي رصيد إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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