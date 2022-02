نجل “الجبري” ينصح “بايدن” باستخدام كتاب “ترامب” لكبح جماح “ابن سلمان”.. ماذا يقصد؟!

وطن – علق الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الاستخباراتي السعودي الهارب، سعد الجبري، على ما كشفه موقع “إنترسبت” الأمريكي بأن السعودية رفضت زيادة انتاج النفط مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لمعاقبة الديمقراطيين.

وقال “الجبري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “إذا كان بايدن يريد من محمد بن سلمان زيادة إنتاج النفط ، فإن “معانقته” لن تنجح. يحتاج إلى إخراج صفحة من كتاب قواعد اللعبة الذي وضعه ترامب ؛ ويهدد بقطع المساعدات العسكرية”.

وأوضح أنه ” في عام 2020، عندما كان منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة يتضررون من حرب أسعار النفط التي شنها محمد بن سلمان. دفع إنذار ترامب الأخير محمد بن سلمان إلى عكس مساره في نفس اليوم”.

If Biden wants MBS to increase oil production, “hugging” him won’t work. He needs to take a page out of Trump’s playbook; threaten to cut military aid.

In 2020, when U.S. shale producers were hurting from MBS’s oil price war, a Trump ultimatum made MBS reverse course same day. https://t.co/j8Dg4UtxTT pic.twitter.com/KcE6A7O3rY

