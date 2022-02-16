مبابي يُعلق على هدف الفوز داخل مرمى فريقه المستقبلي ريال مدريد

وطن – علق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على هدف الفوز الوحيد. في شباك فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات مباراة ذهاب دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

مبابي وهدف الفوز في شباك ريال مدريد

وقال الفرنسي مبابي في تصريح صحفي له عبر شبكة “RMC” الفرنسية، ” أنا سعيد بتسجيل هدف الفوز. وقبل كل شيء قدمنا مباراة جيدة، كما أن الفوز يمنحنا أفضلية طفيفة في لقاء العودة. لكن تنتظرنا مباراة حاسمة أخرى”.

ورد مبابي على سؤاله بلجوء فريق ريال مدريد إلى الخطة الدفاعية في المباراة، قائلاً: ” فريق مثل ريال مدريد لا يختبئ أبداً في المعركة، كانت لديهم خطة معينة ولم تنجح هذه المرة. كما أنني أعتقد بأنهم سيلعبون بشكل مختلف في مباراة الإياب. وسيكون لديهم المزيد من الخيارات، واللعب سيكون وسط جماهيرهم، لذا ستكون مواجهة مختلفة”.

🎙️ كيليان مبابي [@PSG_arab]: "نستعد لهذه الأمسيات الكبيرة لأننا نحلم بهذا النوع من المباريات. أردنا الفوز ودفعنا مشجعونا. نحن سعداء جدًا بهذه الميزة الطفيفة، لكن هناك مباراة عودة، ويجب علينا التركيز بالدوري قبل ذلك الحين."#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL pic.twitter.com/8rtbKlNsK4 — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) February 16, 2022

مبابي ومستقبله مع باريس سان جيرمان

كما وأوضح مبابي بشأن مستقبله وتجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، ” أركز في كرة القدم كما قلت من قبل. وهناك الكثير من الأشياء التي تقال عني. والجميع يعرف ما يتحدث عنه الناس”.

وختم مبابي حديثه، قائلاً: ” يجب أن أثبت الأمر مجدداً في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، كل تركيزي مع كرة القدم فقط. وسعيد لوجودي مع فريق باريس سان جيرمان”.

وكان مبابي رجل المباراة في مواجهة أصحاب الأرض باريس سان جيرمان. أمام ريال مدريد، بعد هدفه القاتل في الدقيقة الأخيرة على أحداث نهاية المباراة بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي نيمار جونيور. والتي راوغ بها اللاعب عدد من مدافعي ريال مدريد داخل منطقة الجزاء قبل أن يسجلها على يسار شباك حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان. داخل قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو”، في مباراة العودة لحسم المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر مارس/ آذار القادم.

(المصدر: وطن +RMC)