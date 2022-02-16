مبابي ورجل مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مبابي ورجل مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
Videoرياضة

مبابي يُعلق على هدف الفوز داخل مرمى فريقه المستقبلي ريال مدريد

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – علق النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على هدف الفوز الوحيد. في شباك فريق ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات مباراة ذهاب دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

مبابي وهدف الفوز في شباك ريال مدريد

وقال الفرنسي مبابي في تصريح صحفي له عبر شبكة “RMC” الفرنسية، ” أنا سعيد بتسجيل هدف الفوز. وقبل كل شيء قدمنا مباراة جيدة، كما أن الفوز يمنحنا أفضلية طفيفة في لقاء العودة. لكن تنتظرنا مباراة حاسمة أخرى”.

ورد مبابي على سؤاله بلجوء فريق ريال مدريد إلى الخطة الدفاعية في المباراة، قائلاً: ” فريق مثل ريال مدريد لا يختبئ أبداً في المعركة، كانت لديهم خطة معينة ولم تنجح هذه المرة. كما أنني أعتقد بأنهم سيلعبون بشكل مختلف في مباراة الإياب. وسيكون لديهم المزيد من الخيارات، واللعب سيكون وسط جماهيرهم، لذا ستكون مواجهة مختلفة”.

مبابي ومستقبله مع باريس سان جيرمان

كما وأوضح مبابي بشأن مستقبله وتجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، ” أركز في كرة القدم كما قلت من قبل. وهناك الكثير من الأشياء التي تقال عني. والجميع يعرف ما يتحدث عنه الناس”.

وختم مبابي حديثه، قائلاً: ” يجب أن أثبت الأمر مجدداً في مباراة الإياب ضد ريال مدريد، كل تركيزي مع كرة القدم فقط. وسعيد لوجودي مع فريق باريس سان جيرمان”.

وكان مبابي رجل المباراة في مواجهة أصحاب الأرض باريس سان جيرمان. أمام ريال مدريد، بعد هدفه القاتل في الدقيقة الأخيرة على أحداث نهاية المباراة بعد تمريرة رائعة من زميله البرازيلي نيمار جونيور. والتي راوغ بها اللاعب عدد من مدافعي ريال مدريد داخل منطقة الجزاء قبل أن يسجلها على يسار شباك حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان. داخل قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو”، في مباراة العودة لحسم المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر مارس/ آذار القادم.

(المصدر: وطن +RMC)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

تسجيل مسرب لنجلي رئيس الزمالك مرتضى منصور يثير الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا…

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الزمالك أمام سموحة

رياضة

موعد برشلونة ونابولي والقناة الناقلة في الدوري الأوروبي

رياضة

مانشستر سيتي يقسو على لشبونة والريال يسقط أمام باريس سان جيرمان في الثواني الأخيرة

رياضة

رونالدو يكشف سر عدم سعادته مع مانشستر يونايتد ومورينيو يرد عليه

رياضة

الهلال السعودي يُعيد مدربه السابق بعد إقالة البرتغالي جارديم

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More