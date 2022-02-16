فيفي عبده تصدم جمهورها بجرأتها بعد أسبوع من وفاة شقيقتها watanserb.com
شعر متابعو الراقصة المصرية بالصدمة ما جعلهم يهاجموها بالتعليقات
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فيفي عبده تصدم جمهورها بجرأتها بعد أسبوع من وفاة شقيقتها! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت الراقصة المصرية فيفي عبده، جدلاً واسعاً بأحدث فيديوهاتها التي ظهرت بها بعد أسبوع واحد فقط من وفاة شقيقتها الأكبر.

“يا أبو ضحكة جنان”

ونشرت فيفي فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستان سهرة أسود وذهبي. وعاري الأكمام، وتسير على أنغام أغنية “يابو ضحكة جنان”، للراحل فريد الأطرش.

وهو ما صدم متابعو الراقصة المصرية، الذين هاجموها في التعليقات، فجاء فيها: “هو فيه ايه!! مش اختك متوفية من كام يوم!!! مفيش اى احساس للدرجة دى؟؟؟”.

تعليقات غاضبة

ووافقه آخر الرأي معقبا: “هي مش اختك لسه ميته من اسبوع”.

ونصحتها متابعة: “لسه اختك ميته يا فوفا طيب اصبري لغايه الاربعين لا حول ولا قوه الا بالله”.

وسخر متابع في تعليقه: “البقيه في حياتك يا ففا اختك لسه مسبعتش هي اختك رقاصه زيك ولا ايه”.

وفاة الحاجة هدى عبده

وأعلنت فيفي عن وفاة شقيقتها الكبرى بعد صراع مع المرض الأسبوع الماضي.

وعبر حسابها على “انستجرام”، كتب أدمن الراقصة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده.. رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

مكثت شقيقة فيفي بالمستشفى عدة أيام بسبب مرضها، إلى أن توفيت اليوم.

نجوم الفن والمشاهير يواسون فيفي

وسارع عدد من نجوم الفن والمشاهير إلى تقديم العزاء للراقصة، على رأسهم بشرى، مي كساب. إدوارد وروجينا، ديانا حداد، لجين عمران. شذى حسون، جمانة مراد، وغادة عبدالرازق وغيرهم.

وتعتبر هدى، الشقيقة الثانية للراقصة التي تفقدها، فقد توفيت شقيقتها سعاد في نوفمبر 2019.

 

المصدر: (وطن – انستجرام)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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