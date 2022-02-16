عندما يتحول الخوف إلى هوس…الأميرة ديانا كانت تحمل ثلاجة مليئة بدمائها خلال سفرها

وطن – كشف تقرير لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الأميرة البريطانية الراحلة ديانا كانت تحمل معها ثلاجة مليئة بإمدادات من دمائها عندما تسافر خارج البلد. وذلك خوفا من تعرضها لأي مشكلات طبية أو لهجوم، وفقًا لسكرتيرها الخاص السابق.

إجراء احترازي

أخذ الفريق الأمني ​​للأميرة مخزون الدم كإجراء احترازي في حالة الحاجة إليه إذا تعرضت ديانا لهجوم.

وأوضح سكرتيرها الخاص السابق باتريك جيفسون، إن الثلاجة الصغيرة المليئة بالإمدادات الاحتياطية من دمها كانت ترافقهم خلال جولات ديانا الخارجية.

وقال جيفسون: “خصوصاً عندما كنا خارج البلد أو في العالم النامي، كنا نحمل ثلاجة صغيرة مليئة بالإمدادات الاحتياطية من دم ديانا.”

فريق عملها كان يخضع لاختبارات فحص الدم

أضاف جيفسون:” تم اختبار كل واحد منا حتى يعرف الأطباء أي منا يمكنه التبرع بالدم إذا احتاجت الأميرة إليه.”

وشغل جيفسون منصب رئيس الديوان والسكرتير الخاص لأميرة ويلز السابقة من عام 1988 إلى عام 1996.

كما كشف جيفسون أن ديانا تكون معرضة في كثير من الأحيان لمخاطر جسدية خصوصاً وتهديدات. إذ قال “كانت ديانا في كثير من الأحيان تحت تهديد الخطر الجسدي.”

كيف ماتت الأميرة ديانا؟

توفيت الأميرة ديانا بشكل مأساوي بعد أن تعرضت لحادث سير في باريس وهي رفقة صديقها. رجل الأعمال البريطاني من أصل مصري دودي الفايد في أغسطس 1997.

وقد توفيت ديانا متأثرة بنزيف داخلي وإصابات أخرى عن عمر يناهز 36 عاما.

اللحظات الأخيرة من حياة الأميرة

في حديثه في إحدى حلقات الفيلم الوثائقي الذي بعنوان “أسرار القصور الملكية”، تحدث سائق الأميرة السابق، كولين تيبوت، عن اللحظات الأخيرة التي قضتها الأميرة في أحد مستشفيات باريس.

ولوهلة، أعتقد تيبوت أنها لا تزال على قيد الحياة بعد أن نظر إليها ليرى رموشها تتحرك.

وقال: “التفت لألقي نظرة عليها ورأيت رموشها تتحرك.”

وأضاف “في تلك اللفتة من الثانية، اعتقدت أنا وبول بوريل (خادم ديانا) أنها لا تزال على قيد الحياة.”

وقد تم نصب تمثال لديانا في حديقة سانكن غاردن بقصر كينسينغتون. وتم تقديمه للعالم في 1 يوليو 2021 في اليوم الذي كان سيشهد عيد ميلادها الـ60.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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