يخت جيف بيزوس وقيمته 500 مليون دولار .. شاهد صور اليخت الأكبر في العالم

وطن – سلطت صحيفة “ذا صن” البريطانية الضوء على اليخت الذى يجرى تصميمه للملياردير جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون والذي يبلغ طوله 417 قدمًا وقيمته 500 مليون دولار.

الأكبر من نوعه في العالم

من المقرر أن يكون يخت جيف بيزوس الفخم الذي يبلغ طوله 417 قدمًا هو الأكبر من نوعه في العالم.

كما تقدر تكلفة اليخت – الذي يحمل الاسم الرمزي “Y721”- بنحو 500 دولار وهو قيد الإنشاء في الوقت الحالي من قبل شركة “‏Oceanco‏” الهولندية. التي تتولى عملية بنائه في هولندا.

موجة غضب من سكان هولندا

قرر محتجون في هولندا على تنظيم حملات لقذف يخت بيزوس بالبيض الفاسد.

وتأتي هذه التحركات الغاضبة لسكان روتردام بعد تداول أنباء عن عبور هذا اليخت عبر جسر هولندي عمره 140 عامًا. وسيتم تفكيكه من أجل هذا العبور.

من جهته، قال المواطن بابلو سترورمان، البالغ من العمر 40 عاماً: “روتردام بٌنيت من تحت الأنقاض بواسطة روترداميرز ولن نفككها فقط من أجل الملياردير المصاب بجنون العظمة.”

كما اعترف ستورمان بأن الاحتجاج لن يكون خطيرا لكنه أضاف أنهم لن يبارحوا مكانهم “دون مقاومة.”

بينما واجه بيزوس بالفعل انتقادات شديدة بأن صاروخه الذي أطلقته شركته Blue Origin يشبه إلى حد ما قضيب.

موقف المسؤولين

من جهتها، قالت متحدثة باسم عمدة روتردام الأسبوع الماضي إنه في الوقت الذي طلب فيه أحد شركات بناء السفن تفكيك الجسر مؤقتًا هذا الصيف. لم يتم إلى حد الآن منحه الموافقة النهائية.

كما رفضت البلدية التعليق على من يملك اليخت أو تحديد الشركة التي تتولى عملية بنائه.

كما لم يتم الرد على بريد إلكتروني أرسلته وكالة أسوشيتد برس إلى شركة أمازون. للحصول على تعليق حول هذه المسألة.

من ناحية أخرى، ذكر تقرير صادر عن وكالة بلومبرج في مايو 2021 أن اليخت تم بناؤه لصالح جيف بيزوس بواسطة شركة اليخوت الهولندية “أوشنكو” (Oceanco) بتكلفة “تزيد عن 500 مليون دولار”.

(المصدر: ذا صن)

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