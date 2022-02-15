ناديا الزعبي تخرج عن صمتها بعد تداول فيديو “خادش ومسيء” لها (شاهد)

وطن – تصدر اسم الإعلامية ومقدمة البرامج الأردنية ناديا الزعبي، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل في الأردن عقب تداول فيديو مسيء نسبته صفحات مجهولة لها.

وبحسب النشطاء فقد نشرت عدد من الصفحات الأردنية مجهولة المصدر مقطع فيديو فاضح وزعمت أنه يعود لـ“ناديا الزعبي”، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن الإعلامية الأردنية ناديا الزعبي خرجت عن صمتها، وأوضحت حقيقة الإشاعة التي لاحقتها مهاجمة من يقف ورائها.

وعن بداية الأزمة قالت إنها كانت بتصوير برنامج جديد، وفوجئت عقب الانتهاء من تصوير الحلقة الاولى بعشرات المكالمات الواردة الى هاتفها ما أصابها بالقلق.

وتابعت أنها خافت أن يكون أحد أفراد أسرتها قد أصابه مكروه. فبادرت بالاتصال باخر رقم وكان لإحدى صديقاتها.

وسألتها صديقتها عن قصة الفيديو فأجابتها بأنها لا تعرف شيئا عن هذا الأمر، ثم أخذت بالبحث عبر الإنترنت لتكتشف أن مجهولا نشر اشاعة عن انتشار فيديو فاضح لها.

وتابعت:”للأسف هناك الكثيرين تداولوا هذه الإشاعة بالرغم من وجود أي فيديو أصلا.”

وأضافت كاشفة شعورها بهذه اللحظة:”ما بخبي عليكم كنت واقفة على مفترق طرقا إما إني أنهار وأسمح لهذا الشخص المريض إنه يكسرني. أو أني اتمالك نفسي واستند على ثقتي بالله اللي ما بيضيع عنده حق حدا وأرفض الانكسار واكمل تصوير.”

وأوضحت أن هذا ما حدث بالفعل وأكملت تصوير ثم عادت إلى المنزل، لتسأل نفسها:”هذا الشخص لما قرر يشوه سمعتي بكذب هل ما فكر اني ليا أهل وعائلة، إني أم لطفلة بريئة وبنت لأب عظيم وليا أقارب وأسرة محترمة.”

رسالة للشخص الذي نشر الإشاعة

واستطردت ناديا الزعبي:”من هنا جاءت الجرأة وتذكرت مئات والاف القصص لفتيات اردنيات تعرضوا لأحقر أنواع الابتزاز من قبل أشخاص معدومي الضمير. استغلوا ان الانثى هي الضلع الأضعف في المجمتع. وان فيه فئة للاسف تعشق الخوض في الأعراض ضاربين بعرض الحائط الأذى النفسي لهؤلاء البنات العفيفات.”

وقالت ناديا الزعبي إنه قررت تحمل المسؤولية وأنها لن تسمح لضعفاء النفوس بكسرها. موضحة أنها تقدمت بشكوى رسمية للجهات الحكومية.

كما وجهت الزعبي رسالة لهذا الشخص الذي نشر الإشاعة بقولها:”رسالة لهذا الشخص المتخبي في جحره انت واللي علق واللي شيّر الإشاعة راح ينال عقوبته بالقانون. وما راح تكسروني”.

كما أطلقت ناديا في نهاية حديثها مبادرة بعنوان “ما راح تكسرني” لدعم أي أردنية تتعرض لابتزاز من أي نوع. وطالبت النشطاء والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتبني هذه المبادرة.

من هي ناديا الزعبي؟

ويشار إلى أن ناديا الزعبي، هي إعلامية أردنية ومقدّمة برامج دخلت مجال الإعلام صدفة حين كانت متواجدة في إذاعة روتانا، وقامت بإجراء اختبار للصوت. فوجدوا بأنها تمتلك حنجرة قوية و صوت ملائم للعمل كمذيعة.

وكانت بدايتها مع الأخبار الفنية في برنامج ” آخر خبر”. ثم جاءت نقطة تحول جديدة في مسيرتها الإعلامية من مرحلة البرامج المسجلة إلى مرحلة البرامج المباشرة على الهواء.

والبداية كانت مع برنامج ” على عيني طلباتك” وهو برنامج إهداءات وأغاني.

قدمت ناديا الزعبي برنامج المسابقات ” كركبة في المركبة” على قناة رؤيا، بمشاركة رهف صوالحة.

كما قامت بتقديم برنامج بعنوان “صح صح” على إذاعة روتانا.

ثم انتقلت ناديا لتقدمه على شاشة تلفزيون عمان.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)