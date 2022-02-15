“من هاشم 1” إلى “انتهى” .. ملك الأردن يوجه رسالة عبر اللاسلكي لقواته على الحدود السورية (شاهد)

وطن – نشر حساب “القوات المسلحة الأردنية” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، مساء، الاثنين، مقطع فيديو للملك عبدالله بن الحسين، خلال زيارته لحدود بلاده مع سوريا، في رسالة دعم للقوات المرابطة هناك لمواجهة التسلل والتهريب، وخاصة “المخدرات”.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ووجه الملك عبدالله الثاني رسالة عبر أثير الجهاز اللاسلكي. لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها.

يفخر بدورهم على الحدود

كما قال: “من هاشم واحد إلى جميع محطات حرس الحدود.. الله يعطيكم العافية إخواني جميعا..أنا وكل أردني فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم في حماية أمننا وخاصة في محاولات التسلل والتهريب”.

وأضاف “أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود بلادنا دائما كما فعلتم في أصعب الظروف اللي مرينا فيها. تحياتي للجميع والمعنوية عالية، انتهى”.

بينما قالت وكالة الانباء الأردنية “بترا”، إن الملك عبدالله الثاني الذي يشغل أيضا منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة ترحم ” على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا دفاعا عن ثرى الأردن. معربا عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره”.

تسلل وتهريب

وشدد العاهل الأردني على “ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا”.

وكانت القوات الأردنية قد تصدت لمحاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا. في 16 يناير/كانون الثاني الماضي، ونجم عن الاشتباك مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود.

كما قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان نقله الجيش حينها، إن “المهربين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة. وتم قتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري”.

تحديات أمنية نوعية

وبعد هذه الحادثة، نقلت قناة “المملكة” شبه الرسمية، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن “قوات حرس الحدود الأردنية تواجه تحديات أمنية نوعية مستجدة شمالا مرتبطة بغياب جيش نظامي، وتواجد جماعات إرهابية”.

بينما أضاف المصدر أن عمّان أرسلت إلى دمشق رسالة مفادها: “إن لم تتصرفوا، فسنحمي حدودنا”، مشيرا إلى أن القوات الأردنية “اضطرت لتغيير قواعد الاشتباك على الحدود، وعزمها التعامل مع من يقترب منها، كهدف مشروع للقتل والتدمير”.

كما شدد الأردن، الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011. الإجراءات عند حدوده مع سوريا وأوقف وسجن عشرات المتطرفين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.

ورغم التقارب الأردني في الفترة الأخيرة مع بشار الأسد. والذي تمثل بإعادة فتح معبر جابر والتواصل المباشر مع ممثلي النظام السوري. ارتفعت حدة عمليات تهريب المخدرات وحبوب الكبتاغون من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.

(المصدر: بترا – وطن)

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