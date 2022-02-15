مفكر سوداني لـ “حسين الجسمي” بعد غنائه لأكثر أغنية يحبها “أردوغان”: هذه وظيفة القيان والجواري!

وطن – علق المفكر السوداني تاج السر عثمان، على ما نشرته صحيفة “الإمارات اليوم”، حول قيام الفنان الإماراتي حسين الجسمي بإعادة غناء أكثر الأغاني التي يحبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة زيارته للإمارات.

ونشرت صحيفة “الإمارات اليوم” الخبر عبر حسابها على “تويتر” تحت عنوان:” أكثر أغنية يحبها أردوغان بصوت حسين الجسمي: كل شيء يذكرني بك”.

أكثر أغنية يحبها أردوغان بصوت حسين الجسمي: «كل شيء يذكرني بك»..«فيديو» https://t.co/K3INf9Xtd1 | #الإمارات_اليوم — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 14, 2022

ليعلق المفكر السوداني على الخبر، قائلا: “هذه وظيفة القيان والجواري يا إمارات وليست من شأن العلاقات بين الدول!”.

وتساءل قائلا: “ما مشكلة الإمارات مع العلاقة السوية ؟ إما أن تمعن في التآمر أو تبالغ في الابتذال !! “، مرفقا حديثه بهاشتاج “#الامارات_تغني_للسلطان”.

هذه وظيفة القيان والجواري يا إمارات وليست من شأن العلاقات بين الدول ! ما مشكلة #الإمارات مع العلاقة السوية ؟ إما أن تمعن في التآمر أو تبالغ في الابتذال !! #الامارات_تغني_للسلطان https://t.co/ikUi28wPD2 — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) February 14, 2022

الجسمي يغني لأردوغـان: “كل شيء يذكرني بك”

وكان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، قد أعاد غناء أغنية تركية شهيرة يحبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكثيرا ما يرددها، وذلك في إطار الترحيب به في الإمارات التي زارها اليوم، الاثنين.

وباللغة التركية غنى حسين الجمسي أغنية أردوغان المفضلة والشهيرة “كل شيء يذكرني بك”.

وعبر قناته في “يوتيوب” طرح حسين الجسمي، مساء اليوم، مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، يغني فيه تلك الأغنية باللغة التركية.

وحملت مقدمة المقطع الغنائي إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

وظهر الجسمي في الفيديو كليب وهو جالس يعزف على بيانو. وتخلل الكليب مشاهد لمعالم تركيا والإمارات الشهيرة.

ويشار إلى أن أغنية “كل شيء يذكرني بك” أعاد غنائها أكثر من مطرب تركي. لكن النسخة الأبرز تعود للمطربة “معزز أباجي”.

واكتسبت الأغنية بعدا سياسيا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي. خلال رحلة صعود أردوغان وحزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم في تركيا عام 2002.

وحتى الآن حققت أغنية الجسمي أكثر من 117 ألف مشاهدة عبر قناته على اليوتيوب.

زيارة أردوغـان للإمارات

يشار إلى انه لدى وصول أردوغان إلى أبوظبي، بعد ظهر الإثنين، حلقت طائرات حربية مقاتلة فوق قصر الوطن ترحيباً بوصول الرئيس التركي الذي رافقت موكبه فرق الخيالة وحرس الشرف وأطلقت 21 طلقة ترحيبية، وذلك بعد يوم من إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم التركي وكتابة عبارات للترحيب بقدوم أردوغان، إلى جانب إضاءة العديد من المباني الحكومية بعلمي الإمارات وتركيا.

بينما قال مذيع التلفزيون الرسمي الإماراتي خلال بث مراسم استقبال أردوغان: “الفرسان يستقبلون ضيف الإمارات الكبير فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظة وصوله إلى قصر الوطن.. زيارة تاريخية مهمة للعلاقات بين البلدين الصديقين، زيارة تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية بأنها حقبة إقليمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط”، في مشهد يظهر حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين البلدين عقب سنوات من الخلافات العميقة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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