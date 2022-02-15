سائق دراجة نارية بينه وبين الموت أجزاء من الثانية .. حول القطار دراجته إلى حطام!

وطن – نجا سائق دراجة نارية في الهند من الموت المحقق عندما فاجأه قطار فائق السرعة عبر ممر تقاطع للسكة الحديدية في الوقت الذي حاول فيه هذا الراكب المرور.

تفطن لوجود القطار في اللحظة الأخيرة

تظهر لقطات كاميرات المراقبة التي تم تصويرها في مومباي في 12 فبراير، والتي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سائق الدراجة النارية وهو يتفطن للقطار السريع في اللحظة الأخيرة.

لقد تمكن هذا السائق من التخلص من الدراجة قبل لحظات قبل أن يدمرها قطار” Raidhani Express” السريع.

لقد توقف العديد من المشاة وراكبي الدراجات النارية عند المعبر، لكن سائق الدراجة النارية اعتقد على ما يبدو وأن لديه ما يكفي من الوقت للعبور قبل وصول القطار.

تصرف بأعجوبة

في الوقت الذي بدأ فيه الرجل يستعد للعبور، أظهرت كاميرا المراقبة اشتعال ضوء فرامل دراجته النارية، قبل أن ينظر الرجل إلى اليسار.

حينها توقف وقفز من الدراجة في الوقت الذي انطلق فيه القطار بسرعة.

صدم القطار مقدمة الدراجة النارية، ليتركها في حركة دوران.

بعد أن نجا الرجل من صدمة القطار، وقف على قدميه وعبر قضبان السكة الحديدية، بعيدًا عن القطار السريع.

وانتشرت لقطات من هذه الحادثة على نطاق واسع على الإنترنت.

وقد قال أحد المشاهدين على هذه الحادثة إن سائق الدراجة النارية “يبدو أنه في عجلة من أمره لمقابلة الله.”

فيما اقترح آخرون أن معبر السكة الحديدية كان يجب أن يكون محميََا من قبل أحد الحراس.

(المصدر: ديلي ميل)

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