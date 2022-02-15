زيارة أردوغان لحاكم دبي تضع مستشار ابن زايد عبد الخالق عبد الله في أزمة (شاهد)

وطن – نشر الأكاديمي الإماراتي البارز ومستشار ولي عهد ابوظبي الدكتور عبدالخالق عبدالله، صورا من استقبال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم الثلاثاء، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي وضعه في أزمة وسط متابعيه.

وعبر حسابه بتويتر نشر عبد الخالق عبد الله عدة صور وثقت الاحتفاء الكبير لحاكم دبي بأردوغان، والذي استقبله في “معرض إكسبو دبي”.

وعلق مستشار ابن زايد على الصور بقوله:”الرئيس أردوغان في دبي اليوم ويزور اكسبو2020″.

هذه الصور وهذا المدح للرئيس التركي عرض الأكاديمي الإماراتي لانتقاد وسخرية واسعة من قبل متابعيه. نظرا لمواقفه السابقة المعروفة ضد أردوغان وتركيا والتي تبدلت في غمضة عين الآن.

وفي هذا السياق سخرت منه ناشطة باسم عزة بقولها:”بعد ما ورطتوا مىبس تخليتوا عنه وظبطم نفسكم مع تركيا”.

بينما أحرجته العديد من الردود بصور من تغريدات قديمة له. يردح فيها لأردوغان ويهاجمه بشدة حيث كان يصفه بزعيم الإخوان وداعم الإرهاب.

وذكره عبدالكريم كهرمان بتغريدة قديمة له، نشرها في مارس من العام الماضي، اشترط فيها على أرودغان إنهاء احتلال سوريا والعراق وسحب مرتزقته من ليبيا. ووقف احتضان جماعة الإخوان، حسب زعمه حتى يتم الصلح معه.

وعلق كهرمان ساخرا من مستشار ابن زايد:”هل نفذ شيء مما ذكرت؟”

هل نفذ شيء مما ذكرت 😂 pic.twitter.com/9ojQEQI1p7 — عبد الكريم قهرمان (@Abdulkerimkahr) February 15, 2022

زيارة هي الأولى منذ 10 سنوات

ويشار إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات وصلت فيها الخلافات بين أنقرة وأبوظبي إلى أسوأ مراحلها على الإطلاق استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أمس الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أبوظبي.

حيث أقيمت مراسم استقبال استثنائية وضخمة. وتم التوقيع على 13 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة أبرزها الصناعات الدفاعية والتجارة الدولية.

ولدى وصول أردوغان إلى أبوظبي، بعد ظهر الإثنين، حلقت طائرات حربية مقاتلة فوق قصر الوطن ترحيباً بوصول الرئيس التركي الذي رافقت موكبه فرق الخيالة وحرس الشرف وأطلقت 21 طلقة ترحيبية.

وذلك بعد يوم من إضاءة برج خليفة في دبي بألوان العلم التركي وكتابة عبارات للترحيب بقدوم أردوغان. إلى جانب إضاءة العديد من المباني الحكومية بعلمي الإمارات وتركيا.

الامارات تستقبل الرئيس التركي استقبال كبير وضخم ، يستاهل أردوغان والمطغي في أردوغان مش عريان ، 🤣 pic.twitter.com/jX64YxFcaQ — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) February 14, 2022

وقال مذيع التلفزيون الرسمي الإماراتي خلال بث مراسم استقبال أردوغان: “الفرسان يستقبلون ضيف الإمارات الكبير فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحظة وصوله إلى قصر الوطن.”

وتابع:”زيارة تاريخية مهمة للعلاقات بين البلدين الصديقين، زيارة تحدثت عنها وسائل الإعلام العالمية بأنها حقبة إقليمية جديدة في منطقة الشرق الأوسط”. في مشهد يظهر حجم التحول الذي شهدته العلاقات بين البلدين عقب سنوات من الخلافات العميقة.

حسين الجسمي يغني لأردوغان

ولم يتوقف الامر على ذلك، فقد أعاد الفنان الإماراتي حسين الجسمي، غناء أغنية تركية شهيرة يحبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكثيرا ما يرددها. وذلك في إطار الترحيب به في الإمارات.

وباللغة التركية غنى حسين الجمسي أغنية أردوغان المفضلة والشهيرة “كل شيء يذكرني بك”.

وعبر قناته في “يوتيوب” طرح حسين الجسمي، مقطعا غنائيا مصورا مدته نحو 4 دقائق، غن فيه تلك الأغنية باللغة التركية.

وحملت مقدمة المقطع الغنائي إهداءً من الشعب الإماراتي إلى نظيره التركي.

وعقب الاستقبال الرسمي، جرى عقد اجتماع موسع على مستوى الوفود أعقبه التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين في مجالات مختلفة. قبل أن يعقد لقاء ثنائي مغلق بين أردوغان وبن زايد ناقش مستقبل العلاقات بين البلدين.

وتخلل الزيارة التوقيع على 13 اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين تشمل مجالات الاستثمار والدفاع والنقل والصحة والزراعة والاستثمار والإعلام والزراعة والصناعة. إلا أن الاتفاقيات الأهم كانت تتعلق بالتعاون في مجال الصناعات الدفاعية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات النقل البري والبحري. بالإضافة إلى بيان مشترك حول بدء المفاوضات بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

(المصدر: وطن – تويتر)

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