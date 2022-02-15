الهلال السعودي يُعيد مدربه السابق بعد إقالة البرتغالي جارديم

وطن – لم يصبر نادي الهلال السعودي طويلاً على الهزيمة الثقيلة أمام البطل الأفريقي الأهلي المصري برباعية نظيفة، والتتويج بالميدالية البرونزية والحفاظ على المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي. في بطولة كأس العالم للأندية 2021، ليعلن عن إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم.

الهلال السعودي وإقالة المدرب جارديم

وقال نادي الهلال السعودي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” يوم أمس الثلاثاء، جاء فيه: ” قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، إنهاء العلاقات التعاقدية. مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بالتراضي”.

وأردف بيان الهلال، ” أنهى مجلس الإدارة إجراءات التوقيع مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، الذي سيعمل بموجب العقد مدرباً للفريق الأول لكرة القدم. وذلك حتى نهاية الموسم الجاري”.

📃 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "جارديم" بالتراضي pic.twitter.com/zyAdYwJcQe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2022

كما وقدمت إدارة الهلال السعودي الشكر للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، على ما قدمه طوال فترة عمله في النادي. متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته المهنية.

وتولى المدرب البرتغالي جارديم تدريب الهلال السعودي في شهر يونيو/ حزيران عام 2021، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال آسيا في شهر نوفمبر من العام الماضي وكأس السوبر السعودي. إلا أنه فشل في حصد المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

الأرجنتيني دياز وتدريب الهلال السعودي

وسبق للمدرب الأرجنتيني رامون دياز، بأن درب فريق الهلال السعودي ” الزعيم الآسيوي”. خلال الفترة ما بين عام 2016 وحتى عام 2018، كما وحقق معه. لقب الدوري والكأس السعودي في عام 2017، إلى جانب الوصول إلى الدور النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا من العام نفسه.

وأقيل المدرب دياز من تدريب النصر الإماراتي الأسبوع المنصرم، قبل أن يعود من جديد لتولي تدريب الهلال السعودي. كما ودرب الأرجنتيني دياز خلال مسيرته التدريبية في عالم كرة القدم، فريق بيراميدز المصري وريفر بليت الأرجنتيني.

كما ويستعد فريق الهلال السعودي لمرحلة جديدة للدفاع عن لقبه. في منافسات دوري أبطال آسيا، في المجموعة القوية التي تضم الريان القطري والاستقلال الطاجاكستاني والفائز من مباراة الشارقة الإماراتي. والزوراء العراقي، إلى جانب تحضيره لمباراة قوية قادمة أمام الشباب في منافسات الدوري السعودي.

ويحتل حامل اللقب السابق فريق الهلال في المركز الرابع. من ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر فريق الاتحاد السعودي برصيد 47 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)