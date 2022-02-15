خليل البلوشي نادي الغرافة watanserb.com
المعلق الرياضي خليل البلوشي
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الفيديو الذي أوصل خليل البلوشي للمحكمة في قطر .. الجماهير دعمته بقوة (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – أعلن خليل البلوشي المعلق العماني بشبكة قنوات “بي إن سبورت” وقناة “الكأس” أنه ذهب اليوم، الثلاثاء، لأول مرة في حياته إلى المحكمة بسبب دعوى قضائية رفعها نادي الغرافة القطري ضده.

وفي مقطع مصور له رصدته (وطن) كشف خليل البلوشي تفاصيل القضية التي حركها نادي الغرافة القطري ضده. ويطالبه خلالها بتعويض نصف مليون ريال قطري، رغم اعتذاره من قبل عن تعليق أزعج الإدارة قبل عام.

كما أوضح المعلق العماني في حديثه أن الإدارة القانونية بقنوات الكاس أبلغته بوجود دعوى قضائية ضده من نادي الغرافة. بسبب تعليق على إحدى مباريات الفريق العام الماضي.

وأضاف البلوشي أن إدارة الغرافة طلبت منه الاعتذار وقتها وبالفعل اعتذر.

وتابع:”وكنت أظن الأمر انتهى إلا أنني فوجئت بالدعوى.”

واستطرد خليل البلوشي:”فضلت الذهاب إلى المحكمة بنفسي دون توكيل أحد للحضور بدلا مني. وسلمت المحكمة مذكرة عن الأمر“.

ويرجع تاريخ هذه الأزمة إلى العام الماضي عندما كان البلوشي يعلق على إحدى المباريات التي جمعت الغرافة بنادي آخر. حيث هاجم إدارة النادي بسبب أزمة حدثت مع الجماهير حول تذاكر المباريات.

ما الذي أغضب الغرافة؟

ووقتها قال البلوشي ما نصه: ”الإدارة لا تمن على الجماهير، ولا يمكن أن تأتي إدارة دون إنجازات وتتمنن على الجماهير بتذاكر المباريات“.

هذا وتضامن العديد من الإعلاميين والمغردين في قطر مع المعلق خليل البلوشي. وكتب الصحفي القطري علي عيسى مستنكرا ما حدث معه:”تابعت موضوع القضية الي رفعينها الغرافة ضد خليل البلوشي ومطالبتهم بنص مليون ريال.”

بينما تاعب:”يجب علينا نحن الاعلاميين التضامن والوقوف مع خليل ولا مافينا خير”. مضيفا “وعن اي حرية اعلام نتكلم واي طريقة ممكن يعمل فيها إعلامي وصحفي في بلد بتستضيف كاس العالم.”

كما دشن ناشطون وسم بعنوان “متضامن_مع_خليل_البلوشي” تصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان وقطر.

وقال ناشط آخر:”خليل لم يسيء لاحد وقال الحقيقه وتكلم بلسان جمهور الغرافة.”

فيما دون عبدالعزيز الخالدي:”قال كلمة حق في جمهور الغرافة وكلمة الحق تزعل وتوجع احياناً.”

وأكمل:”ونطق ودافع عن جمهور الغرافة في الوقت اللي الاعلامين المحسوبين على نادي الغرافة اسكتو ووقفو فيه ضد الجمهور شكرا خليل وكلنا معاك.”

وقال حساب باسم “غرفاوي عريق”:”اهل عمان اهلنا هذي بلادهم فشلتونا يادارة الغرافه وورطتونا.”

وكتاب محمد المالكي:”خليل انتقد تصرفات وعمل الادارة ، لم يسيء لأي شخص ولم يذكر نادي الغرافة الا بالخير والمقطع موجود والكل شاهد وسمع.”

وأضاف:”لكن هناك من لا يحتمل الحقيقة ويهرب منها فتجده يحظر الجماهير ثم يقدم شكوى على صحفي بجريدة واخيراً يرفع قضية على معلق.”

من هو البلوشي؟

ويعد خليل البلوشي من أبرز المعلقين في الوطن العربي. ونال إشادة الجماهير المصرية بشكل واسع بعد التعليق على أحداث مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الإفريقية.

كما ولد البلوشي في سلطنة عمان عام 1979. أي أنه يقترب الآن من العام الثاني والأربعين في عمره.

وعمل البلوشي سابقا في سلاح الجو العماني لمدة 7 سنوات قبل أن يقرر الدخول في مجال التعليق الرياضي.

وكان خليل البلوشي بدأ مسيرة التعليق في عام 2002 بالتعليق على مباريات فرق الشباب في سلطنة عمان، حتى عام 2007.

وفي هذا العام بدأ مسيرة جديدة في قناة الكأس القطرية كمقدم لبرنامج المجلس بالإضافة إلى التعليق على بعض المباريات الهامة.

 

(المصدر: وطن – تويتر)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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