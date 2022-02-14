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رانيا يوسف وظهورها الفاضح بالأحمر في عيد الحب (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل مجددا بإطلالاتها الفاضحة. ونشرت صورا من جلسة تصوير لها خصصتها لعيد الحب.

وعبر حسابها الرسمي بانستغرام نشرت رانيا يوسف، مجموعة صور ظهرت فيها ترتدي فستانا أحمرا فاضحا كشف أجزاء كبيرة من جسدها.

كما تعمدت رانيا كعادتها ارتداء فستان مكشوف الصدر بشكل فاضح، ومفتوح أيضا ناحية الساق اليسرى إلى أعلى الركبة.

وعرضت هذه الإطلالة كالعادة رانيا يوسف لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين اتهموها بتعمدها إثارة الغرائز والإغراء لأجل لفت الأنظار إليها.

بينما سخر منها أحد النشطاء بقوله:”وتاعبة نفسك ليه ولابسة المرة دي.”

فيما دون آخر ساخرا:”بس خلاص جت ملكة التريندات”، في إشارة منه إلى تعمدها إثارة الجدل حولها بالإطلالات الفاضحة.

رانيا يوسف تقلد ياسمين صبري

وسق أن واجهت رانيا يوسف اتهامات بتقليد مواطنتها ياسمين صبري. وذلك بعد نشرها صورة لها أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إسبانيا.

وظهرت رانيا يوسف في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام) وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم بإسبانيا مرتديةً فستاناً صيفياً مكشوفاً من الأعلى.

ووقتها علقت رانيا على الصورة قائلة: (ابدأ صباحك بابتسامة).

كما اتهم بعض المتابعين رانيا يوسف بتقليد ياسمين صبري والتي نشرت قبلها بيوم فقط آنذاك، صورة مُشابهة وهي تتناول الطعام أيضاً في أحد مطاعم إيطاليا حيث تقضي عطلتها الصيفية مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

بينما أثارت رانيا يوسف الجدل في شهر أكتوبر الماضي، وعلى مدار الأيام الأربعة لمهرجان الجونة، حيث ظهرت خلال أيام المهرجان باطلالات جريئة للغاية تصدرت بسببها الترند بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

(المصدر: وطن – إنستغرام)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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