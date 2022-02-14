خرائط جوجل تكشف موقعاً غامضاً في روسيا! (صور)

وطن – اكتشف مستخدمو خرائط جوجل موقعاً غامضاً في روسيا وقد وصفه البعض على أنه “أحد أكثر الأماكن كآبة على الإطلاق.”

وتظهر الصور مبانٍ مهجورة وأكواماً من الأنقاض الرمادية مرتبة بشكل منظم وفي مساحة مفتوحة. وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

ولشرح ماهية هذا الموقع، قال شخص على صفحة ” GoogleMaps Reddit ” هذا بالفعل معسكر العمل الإصلاحي في نوريلسك.”

وأضاف “يمكنك حتى رؤية منشأة التعدين المتصلة بالمخيم غربا.”

معسكر نوريلاج

كان نوريلاج، معسكر العمل الإصلاحي في نوريلسك، واحدًا من بين معسكرات الروسية المرعبة التي كانت تعمل من 25 يونيو 1935 إلى 22 أغسطس 1956.

وقد أسندت للسجناء الذين تم بعثهم هناك في البداية مهمة بناء مجمع نوريلسك للتعدين والمعادن، الذي تديره شركة التعدين الروسية نوريلسك نيكل.

ولكن، مع مرور الوقت توسع دورهم ليشمل معظم الوظائف الاقتصادية لمنطقة البارون مثل صيد الأسماك.

في مرحلة ما كانوا مسؤولين حتى عن إعادة بناء منزل يعيش فيه جوزيف ستالين في المنفى.

عدد المقيمين فيه

في عام 1935 كان السجن يأوي 1200 نزيل فقط.

سرعان ما ارتفع هذا الرقم مع حملة ستالين للتخلص من المنافسين السياسيين والمعارضين وقد بدأت هذه الحملة في عام 1936.

بحلول عام 1937، ارتفع عدد السجناء إلى 9 آلاف سجين.

بحلول عام 1951، كان هناك 72500 شخصًا يقيمون هناك في 30 قسم من المعسكر منفصلة عن بعضها.

وفقًا لمجموعة “ميموريال لحقوق الإنسان، كان معسكر نوريلاج يؤوي 400 ألف سجين إجمالاً أثناء فترة عمله، ويعتقد أن ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا سجناء سياسيين.

وتعليقًا على صورة الشارع المجاور على بعد مسافة ما إلى الشرق من جولاج، قال أحد الأشخاص على موقع “Reddit”: “هذا أحد أكثر الأماكن المحزنة التي رأيتها على الإطلاق.”

انتفاضة نوريلسك

من الواضح أن هذه المشاعر المحزنة كانت مشتركة بين السجناء.

وفي عام 1953 كان نظام معسكر نوريلاغ مكانا لثورة غولاغ كبرى بعد وفاة ستالين، والمعروفة باسم انتفاضة نوريلسك.

استمرت الانتفاضة 69 يومًا وأدت إلى مقتل ألف من العارضين.

جاء إغلاق المعسكر في عام 1957 حيث تم أخيرًا إلغاء معظم نظام الجولاج السوفييتي.

(المصدر: ديلي ستار)

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