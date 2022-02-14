Galleryحياتنا

خرائط جوجل تكشف موقعاً غامضاً في روسيا! (صور)

كتب ايمان الباجي
0

وطن – اكتشف مستخدمو خرائط جوجل موقعاً غامضاً في روسيا وقد وصفه البعض على أنه “أحد أكثر الأماكن كآبة على الإطلاق.”

وتظهر الصور مبانٍ مهجورة وأكواماً من الأنقاض الرمادية مرتبة بشكل منظم وفي مساحة مفتوحة. وفق صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

ولشرح ماهية هذا الموقع، قال شخص على صفحة ” GoogleMaps Reddit ” هذا بالفعل معسكر العمل الإصلاحي في نوريلسك.”

وأضاف “يمكنك حتى رؤية منشأة التعدين المتصلة بالمخيم غربا.”

معسكر نوريلاج

كان نوريلاج، معسكر العمل الإصلاحي في نوريلسك، واحدًا من بين معسكرات الروسية المرعبة التي كانت تعمل من 25 يونيو 1935 إلى 22 أغسطس 1956.

وقد أسندت للسجناء الذين تم بعثهم هناك في البداية مهمة بناء مجمع نوريلسك للتعدين والمعادن، الذي تديره شركة التعدين الروسية نوريلسك نيكل.

ولكن، مع مرور الوقت توسع دورهم ليشمل معظم الوظائف الاقتصادية لمنطقة البارون مثل صيد الأسماك.

في مرحلة ما كانوا مسؤولين حتى عن إعادة بناء منزل يعيش فيه جوزيف ستالين في المنفى.

عدد المقيمين فيه

في عام 1935 كان السجن يأوي 1200 نزيل فقط.

سرعان ما ارتفع هذا الرقم مع حملة ستالين للتخلص من المنافسين السياسيين والمعارضين وقد بدأت هذه الحملة في عام 1936.

بحلول عام 1937، ارتفع عدد السجناء إلى 9 آلاف سجين.

بحلول عام 1951، كان هناك 72500 شخصًا يقيمون هناك في 30 قسم من المعسكر منفصلة عن بعضها.

وفقًا لمجموعة “ميموريال لحقوق الإنسان، كان معسكر نوريلاج يؤوي 400 ألف سجين إجمالاً أثناء فترة عمله، ويعتقد أن ثلاثة أرباع هؤلاء كانوا سجناء سياسيين.

وتعليقًا على صورة الشارع المجاور على بعد مسافة ما إلى الشرق من جولاج، قال أحد الأشخاص على موقع “Reddit”: “هذا أحد أكثر الأماكن المحزنة التي رأيتها على الإطلاق.”

انتفاضة نوريلسك

من الواضح أن هذه المشاعر المحزنة كانت مشتركة بين السجناء.

وفي عام 1953 كان نظام معسكر نوريلاغ مكانا لثورة غولاغ كبرى بعد وفاة ستالين، والمعروفة باسم انتفاضة نوريلسك.

استمرت الانتفاضة 69 يومًا وأدت إلى مقتل ألف من العارضين.

جاء إغلاق المعسكر في عام 1957 حيث تم أخيرًا إلغاء معظم نظام الجولاج السوفييتي.

(المصدر: ديلي ستار

اقرأ أيضاً:

اكتشاف 3 أطفال دُفنوا في قبر واحد قبل 5000 عام .. الإبن الأكبر يحتضن أخويه الصغار (شاهد)

الحلقة المفقودة: اكتشاف نوع جديد من مفصليات ما قبل التاريخ!

الديناصورات ابتلعت فريستها بالكامل وألقت بعظامها .. اكتشاف جديد للعلماء (صورة)

اكتشاف هياكل عظمية مقطوعة الرأس في مقبرة رومانية في بريطانيا

مخيفة وعجيبة .. اكتشاف مغارة سرية تحت الأرض بداخلها منحوتات تتعلق بالموت (صور)

قصة “المجرى الضخم” الذي ينمو كل عام .. اكتشاف شاطئ سري مخفي تحته! (صور)

“ميرور”: اكتشاف أحفورة “تنين البحر” الذي انقرض منذ 90 مليون سنة (صور)

 

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

خرائط جوجل تكشف عن جسم غريب مجهول فوق صخور القارة القطبية الجنوبية!

حياتنا

تطور جديد بشأن فيديو فتيات دبي العاريات وهذا مصير النساء اللائي ظهرن بشكل فاضح

حياتنا

ثلاث روسيات يبعن أجسادهن في لبنان مقابل 180 دولار في الساعة!

حياتنا

“شاهد” عاد الزوج للبيت فوجد زوجته في أحضان عشيقها .. ما حدث في هذا…

مشهد صادم وغير متوقع .. لن تتخيل ماذا فعل هذا الرجل بامرأة روسية في الشارع العام!

حياتنا

هام للعُمانيين .. هل طلبت السلطنة استيراد لقاح كورونا الروسي الذي أعلن عنه بوتين!؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More