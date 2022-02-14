ترتيب الدوري التركي بعد تربع طرابزون سبور على عرش الصدارة

وطن – عزز فريق طرابزون سبور التحليق بعيداً في صدارة قائمة ترتيب الدوري التركي. بعد الفوز الأخير على نظيره الوصيف كونيا سبور بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز.
طرابزون والفوز الثمين على كونيا في الدوري التركي
وافتتح فريق طرابزون سبور أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه كونيا سبور في الدقيقة ال13. إدين فيسكا، ليعاود ذات اللاعب هدف التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني بالدقيقة ال67.
🔴 طرابزون سبور 2 – [1] قونيا سبور 🟢
⚽️ سوكول سيكاليتشي | 83'#TSvKON #الدوري_التركي pic.twitter.com/cZ0qB6cNY3
— أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) February 13, 2022
وسجل فريق كونيا سبور الهدف الوحيد للفريق بالمباراة في الدقيقة ال83. عن طريق سوكول سيكاليشي، لينتهي المباراة بفوز المتصدر طرابزون سبور على منافسه الوصيف كونيا سبور بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في اللقاء.
📷 İttifak Holding Konyaspor maçından kareler #TSvKON pic.twitter.com/JgAnne4fix
— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 13, 2022
كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين في اللقاء، حيث تفوق فريق طرابزون في عدد التسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم كونيا سبور ب15 تسديدة، بينما وصل الأخير عدد تسديداته إلى 11 تسديدة طيلة مجريات أحداث المباراة.
وكان فريق كونيا سبور الأكثر استحواذاً في المباراة بنسبة 54%، على عكس فريق طرابزون سبور الذي وصلت استحواذه بنسبة 46%.
🔴 طرابزون سبور [2] – 0 قونيا سبور 🟢
⚽️ إيدين فيشكا | 67'#TSvKON #الدوري_التركي pic.twitter.com/zrpD3T2dSL
— أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) February 13, 2022
كما ويستعد المتصدر فريق طرابزون سبور لمواجهة قوية قادمة أمام منافسه صاحب الأرض. ألانيا سبور في منافسات الأسبوع ال26 من الدوري التركي للدرجة الممتازة.
🔴 طرابزون سبور [1] – 0 قونيا سبور 🟢
⚽️ إيدين فيشكا | 13'#TSvKON #الدوري_التركي pic.twitter.com/XAhV5xyDoQ
— أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) February 13, 2022
ترتيب الدوري التركي
ويتربع فريق طرابزون سبور بعيداً في صدارة ترتيب الدوري التركي. برصيد 60 نقطة، كما ويليه الوصيف فريق كونيا سبور برصيد 48 نقطة في المركز الثاني من الترتيب.
وفي المركز الثالث جاء فريق أضنة دمير سبور برصيد 40 نقطة، متساوياً بذلك مع باشاك شهير ” بلدية إسطنبول” وألانيا سبور وفنربخشة على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.
📸🔴🔵 جماهير طرابزون سبور تزيّن المدرجات.#TSvKON #الدوري_التركي pic.twitter.com/uQ8A0n1PXd
— أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) February 13, 2022
كما وآتى في المركز السابع فريق بشكتاش برصيد 37 نقطة، ويليه فريق هاتاي سبور برصيد 36 نقطة في المركز الثامن.
وجاء فريق غازي عنتاب في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، متساوياً بنفس النقاط مع صاحب المركز العاشر فريق كايسري سبور خلال منافسات الموسم الجاري.
(المصدر: وطن + تويتر)