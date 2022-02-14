ترتيب الدوري التركي بعد تربع طرابزون سبور على عرش الصدارة

وطن – عزز فريق طرابزون سبور التحليق بعيداً في صدارة قائمة ترتيب الدوري التركي. بعد الفوز الأخير على نظيره الوصيف كونيا سبور بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز.

طرابزون والفوز الثمين على كونيا في الدوري التركي

وافتتح فريق طرابزون سبور أولى أهداف اللقاء في شباك منافسه كونيا سبور في الدقيقة ال13. إدين فيسكا، ليعاود ذات اللاعب هدف التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني بالدقيقة ال67.

وسجل فريق كونيا سبور الهدف الوحيد للفريق بالمباراة في الدقيقة ال83. عن طريق سوكول سيكاليشي، لينتهي المباراة بفوز المتصدر طرابزون سبور على منافسه الوصيف كونيا سبور بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في اللقاء.

كما وشهدت المباراة السيطرة والقوة بين كلا الفريقين في اللقاء، حيث تفوق فريق طرابزون في عدد التسديدات باتجاه شباك مرمى الخصم كونيا سبور ب15 تسديدة، بينما وصل الأخير عدد تسديداته إلى 11 تسديدة طيلة مجريات أحداث المباراة.

وكان فريق كونيا سبور الأكثر استحواذاً في المباراة بنسبة 54%، على عكس فريق طرابزون سبور الذي وصلت استحواذه بنسبة 46%.

كما ويستعد المتصدر فريق طرابزون سبور لمواجهة قوية قادمة أمام منافسه صاحب الأرض. ألانيا سبور في منافسات الأسبوع ال26 من الدوري التركي للدرجة الممتازة.

ترتيب الدوري التركي

ويتربع فريق طرابزون سبور بعيداً في صدارة ترتيب الدوري التركي. برصيد 60 نقطة، كما ويليه الوصيف فريق كونيا سبور برصيد 48 نقطة في المركز الثاني من الترتيب.

وفي المركز الثالث جاء فريق أضنة دمير سبور برصيد 40 نقطة، متساوياً بذلك مع باشاك شهير ” بلدية إسطنبول” وألانيا سبور وفنربخشة على الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى في المركز السابع فريق بشكتاش برصيد 37 نقطة، ويليه فريق هاتاي سبور برصيد 36 نقطة في المركز الثامن.

وجاء فريق غازي عنتاب في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، متساوياً بنفس النقاط مع صاحب المركز العاشر فريق كايسري سبور خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)