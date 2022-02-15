بائع مصري يقتل زوجته السورية ويحاول حرق جثتها

وطن – أقدم شاب مصري على قتل زوجته السورية طعناً بالسكين ثم قام بإشعال النار في جسدها.

بائعة متجولة

وأفاد ناشطون أن الزوجة السورية “نورا محمود ابراهيم” التي كانت تعمل بائعة متجولة قتلت على يد زوجها في منطقة المعادي. بسبب رفضها إعطائه 4 آلاف جنيه (حوالي 25 دولاراً ) لشراء مواد مخدرة.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “القاهرة “24 فإن قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من مستشفى مبرة المعادي يفيد استقبال سيدة تدعى، نورا محمود ابراهيم، 28 سنة بائعة متجولة بالعتبة. ومقيمة في شارع حسانين دسوقي حدائق المعادي مصابة بجرح نافذ في الرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعى أحمد مجدي، 35 سنة. بائع متجول بالعتبة ومقيم ذات العنوان سبق ضبطه واتهامه في عدد 3 قضايا مخدرات.

لديها طفلين من زوجها القديم

وقال شهود العيان إن المجنى عليها تزوجت المتهم منذ عدة شهور ولديها طفلان من زوجها القديم. وتقيم بمنطقة حدائق المعادي بعد هروبها من بلدتها.

وكشف الشهود أن المتهم احتجز المجنى عليها داخل غرفة وقام بحرق جسدها اولا، وأمام رفضها اعطاءه المال قام بطعنها بسكين عدة طعنات.

وعندما شعر الجيران بصراخها تجمعوا أمام الشقة وحاول المتهم الهروب لكن الأهالي امسكوا به وسلموه للشرطة.

ونشر موقع القاهرة 24، فيديو يوثق لحظة استخراج أهالي المنطقة، المتهم بعد أن انهال على زوجته مستخدمًا سلاح أبيض (سكين) ومحدثا عدة إصابات وحروق.

المصدر: (القاهرة 24)

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