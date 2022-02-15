بائع مصري يقتل زوجته السورية ويحاول حرق جثتها
حدثت الجريمة بسبب رفضها إعطائه 4 آلاف جنيه (حوالي 25 دولاراً ) لشراء مواد مخدرة
حياتنا

بائع مصري يقتل زوجته السورية ويحاول حرق جثتها

كتب خالد الأحمد
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وطن – أقدم شاب مصري على قتل زوجته السورية طعناً بالسكين ثم قام بإشعال النار في جسدها.

بائعة متجولة

وأفاد ناشطون أن الزوجة السورية “نورا محمود ابراهيم” التي كانت تعمل بائعة متجولة قتلت على يد زوجها في منطقة المعادي. بسبب رفضها إعطائه 4 آلاف جنيه (حوالي 25 دولاراً )  لشراء مواد مخدرة.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع “القاهرة “24 فإن قسم شرطة دار السلام، تلقى بلاغًا من مستشفى مبرة المعادي يفيد استقبال سيدة تدعى، نورا محمود ابراهيم، 28 سنة بائعة متجولة بالعتبة. ومقيمة في شارع حسانين دسوقي حدائق المعادي مصابة بجرح نافذ في الرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى. ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج الضحية ويدعى أحمد مجدي، 35 سنة. بائع متجول بالعتبة ومقيم ذات العنوان سبق ضبطه واتهامه في عدد 3 قضايا  مخدرات.

لديها طفلين من زوجها القديم

وقال شهود العيان إن المجنى عليها تزوجت المتهم منذ عدة شهور ولديها طفلان من زوجها القديم. وتقيم بمنطقة حدائق المعادي بعد هروبها من بلدتها.

وكشف الشهود أن المتهم احتجز المجنى عليها داخل غرفة وقام بحرق جسدها اولا، وأمام رفضها اعطاءه المال قام بطعنها بسكين عدة طعنات.

وعندما شعر الجيران بصراخها تجمعوا أمام الشقة وحاول المتهم الهروب لكن الأهالي امسكوا به وسلموه للشرطة.

ونشر موقع القاهرة 24، فيديو يوثق لحظة استخراج أهالي المنطقة، المتهم بعد أن انهال على زوجته مستخدمًا سلاح أبيض (سكين) ومحدثا عدة إصابات وحروق.

 

المصدر: (القاهرة 24)

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خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013
لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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