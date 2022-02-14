أشرف حكيمي يرزف بمولود جديد من زوجته الإسبانية هبة عبوك watanserb.com
أشرف حكيمي يرزف بمولود جديد من زوجته الإسبانية هبة عبوك
Imageرياضة

أشرف حكيمي يرزق بمولود جديد أسماه نعيم (صور)

المغرب حكيمي: ريال مدريد في قلبي لقد جعلني شخصاً ولاعباً أفضل

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – رزق النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بمولوده الثاني من زوجته الممثلة الإسبانية. ذو الأصول الليبية هبة عبوك والذي أطلق عليه اسم ” نعيم”.

أشرف حكيمي والمولود الجديد

ونشر المغربي أشرف حكيمي في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، صورة لزوجته الإسبانية هبة عبوك من داخل المشفى رفقة مولودهما الجديد، معلقاً عليها: ” وصلت أفضل هدية لأمين (وهو اسم ابنه البكر)، وجميع أفراد الأسرة: نعيم حكيم أبو خريس.. كيف أردنا أن تكون بيننا؟!، كل شيء سار على ما يرام ونحن بصحة جيدة”.

كما ويعد المولود الجديد نعيم هو الطفل الثاني للنجم المغربي أشرف حكيمي من زوجته الإسبانية عبوك، حيث أسمى طفله البكر أمين الذي ولد في شهر فبراير عام 2020.

أشرف حكيمي ومنتخب المغرب

وفي سياق أخر، قال النجم المغربي أشرف حكيمي في حوار صحفي مع صحيفة ماركا الإسبانية، ” كانت لدينا فرصة للقيام بأشياء رائعة في بطولة كأس أمم أفريقيا، كما أنني كنت متحمساً من أجل مساعدة بلادي والذهاب بعيداً في البطولة.. ومن المخزي أن نغادر بهذه الطريقة”.

وكان منتخب المغرب ” أسود الأطلس” قد ودع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا من دور النصف النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب مصر “الفراعنة” في قمة الديربي العربي بالبطولة الأفريقية. الذي فشل الأخير في التتويج باللقب بعد الهزيمة أمام أسود الترانغا “السنغال” بركلات الترجيح.

كما وأضاف المغربي حكيمي، ” ريال مدريد يبقى في قلبي بسبب كل ما قدمه لي، لقد جعلني شخصاً ولاعباً أفضل، كما أنني أشعر في باريس براحة كبيرة كما لو كنت في منزلي.. استقبلتني الجماهير جيداً وشعرت بالعاطفة معهم”.

وأردف حكيمي، ” من الطبيعي أن يفاجئك لاعبون مثل ميسي أو نيمار أو كيليان مبابي، لكن في الحقيقة أن الشخص الذي فاجأني كان فيراتي. إنه يستطر على الكرة ومن المستحيل أن تأخذها منه”.

كما وتابع، “عندما يمتدحك لاعبون عظماء مثل مبابي، هذا يجعلك تشعر بالارتياح. لنرى ما سيحدث معه في الموسم المقبل وأتمنى له التوفيق في مسيرته وفي حياته، كما من سيقرر سنستمتع به. حيث لا يزال لدينا عدة شهور متبقية معاً”.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة القمة المنتظرة ذهاباً وإياباً. أمام منافسه فريق ريال مدريد الإسباني في دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل) 

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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