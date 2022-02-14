أشرف حكيمي يرزق بمولود جديد أسماه نعيم (صور)

وطن – رزق النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب الظهير في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بمولوده الثاني من زوجته الممثلة الإسبانية. ذو الأصول الليبية هبة عبوك والذي أطلق عليه اسم ” نعيم”.

أشرف حكيمي والمولود الجديد

ونشر المغربي أشرف حكيمي في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، صورة لزوجته الإسبانية هبة عبوك من داخل المشفى رفقة مولودهما الجديد، معلقاً عليها: ” وصلت أفضل هدية لأمين (وهو اسم ابنه البكر)، وجميع أفراد الأسرة: نعيم حكيم أبو خريس.. كيف أردنا أن تكون بيننا؟!، كل شيء سار على ما يرام ونحن بصحة جيدة”.

⬅️ اللاعب المغربي أشرف حكيمي يرزق بطفل للمرة الثانية.. ألف مبروك ❤️❤️ pic.twitter.com/CD31F64NIY — yassine Lfram (@lfram_yassine) February 14, 2022

كما ويعد المولود الجديد نعيم هو الطفل الثاني للنجم المغربي أشرف حكيمي من زوجته الإسبانية عبوك، حيث أسمى طفله البكر أمين الذي ولد في شهر فبراير عام 2020.

ألف مبروك للاعب المغربي 🇲🇦أشرف #حكيمي الذي ازدان فراشه بمولود جديد ، أسماه نعيم، يتربى في عزكم إن شاء الله 😍#المغرب_أولا pic.twitter.com/3IUONjvfcq — Zayna Bent Bouha (@BentZayna) February 14, 2022

النجم المغربي المتألق اشرف حكيمي يرزق بمولود جديد ❤ pic.twitter.com/akVHMXsqxC — Screen Mix (@ScreenMix) February 13, 2022

أشرف حكيمي ومنتخب المغرب

وفي سياق أخر، قال النجم المغربي أشرف حكيمي في حوار صحفي مع صحيفة ماركا الإسبانية، ” كانت لدينا فرصة للقيام بأشياء رائعة في بطولة كأس أمم أفريقيا، كما أنني كنت متحمساً من أجل مساعدة بلادي والذهاب بعيداً في البطولة.. ومن المخزي أن نغادر بهذه الطريقة”.

ألف مبرووووك لعائلة أشرف حكيمي التي رزقت اليوم بمولود جديد اختارت له اسم " نعيم " ❤️

🔹 اللهم اجعله من الصالحين المصلحين البارين بوالديهم 🔹#ENDM pic.twitter.com/7YWWMf9pwi — ENDM 🇲🇦 (@ENDM_Twit) February 13, 2022

وكان منتخب المغرب ” أسود الأطلس” قد ودع منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا من دور النصف النهائي، بعد الخسارة أمام منتخب مصر “الفراعنة” في قمة الديربي العربي بالبطولة الأفريقية. الذي فشل الأخير في التتويج باللقب بعد الهزيمة أمام أسود الترانغا “السنغال” بركلات الترجيح.

أبرز ما جاء في حوار الأسد المغربي أشرف حكيمي 🔥🔥 pic.twitter.com/NjUP3rZSAI — Kooora (@kooora) February 14, 2022

كما وأضاف المغربي حكيمي، ” ريال مدريد يبقى في قلبي بسبب كل ما قدمه لي، لقد جعلني شخصاً ولاعباً أفضل، كما أنني أشعر في باريس براحة كبيرة كما لو كنت في منزلي.. استقبلتني الجماهير جيداً وشعرت بالعاطفة معهم”.

وأردف حكيمي، ” من الطبيعي أن يفاجئك لاعبون مثل ميسي أو نيمار أو كيليان مبابي، لكن في الحقيقة أن الشخص الذي فاجأني كان فيراتي. إنه يستطر على الكرة ومن المستحيل أن تأخذها منه”.

كما وتابع، “عندما يمتدحك لاعبون عظماء مثل مبابي، هذا يجعلك تشعر بالارتياح. لنرى ما سيحدث معه في الموسم المقبل وأتمنى له التوفيق في مسيرته وفي حياته، كما من سيقرر سنستمتع به. حيث لا يزال لدينا عدة شهور متبقية معاً”.

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة القمة المنتظرة ذهاباً وإياباً. أمام منافسه فريق ريال مدريد الإسباني في دور الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)