أبو تريكة والنصيحة الموجه إلى محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول watanserb.com
أبو تريكة والنصيحة الموجه إلى محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول
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أبو تريكة يوجه النصيحة إلى محمد صلاح بشأن مستقبله مع ليفربول (فيديو)

الكابتن أبو تريكة ينصح مواطنه محمد صلاح في البقاء مع فريق ليفربول الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – وجه النجم المنتخب المصري السابق والمحلل في شبكة قنوات بين سبورت محمد أبو تريكة، نصيحة إلى مواطنه محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم الحالي. بشأن حسم مستقبله في المفاوضات المستمرة مع فريق الريدز.

محمد صلاح ونصيحة أبو تريكة

وقال الكابتن المصري محمد أبو تريكة في الأستوديو التحليلي على مباراة ليفربول وبيرنلي. في منافسات الدوري الإنجليزي ” البريمرليج” على شبكة قنوات ” بين سبورت”. الرياضية القطرية، ” هناك مفاوضات بين صلاح وليفربول، كما ويجب على النادي الاستجابة لرغبات النجم المصري. الذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف عام 2023″.

وأردف أبو تريكة، ” صلاح قدم طلباته ولا تزال المفاوضات مستمرة مع ليفربول، صلاح هو أفضل لاعب في العالم حالياً، كما أن ليفربول ما يزال يمتلك عقده ولا بد أن يتمسك به ويلبي طلباته. في ظل رغبة اللاعب في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة”.

بقاء محمد صلاح مع ليفربول

كما واستكمل الكابتن أبو تريكة حديثه، قائلاً: ” صلاح أصبح أسطورة من أساطير ليفربول، واستقبال الجماهير له في مباراة ليستر سيتي بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا كان استقبالاً أسطورياً. وأعتقد أن الوضع الحالي لفريق ريال مدريد وبرشلونة. سيجعل صلاح يفكر ألف مرة في الرحيل والإنضمام إلى أحد العملاقين الإسبانيين”.

وختم أبو تريكة، ” بقاء محمد صلاح مع ليفربول هو أفضل له في الفترة الحالية، كما وأعتقد أن المفاوضات مع ليفربول في مراحلها النهائية”.

محمد صلاح وكأس أمم أفريقيا

وساهم الفرعون المصري محمد صلاح في قيادة منتخب بلاده إلى الدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي استضافتها دولة الكاميرون، إلا أنه فشل في حصد اللقب الثامن برفقة زملائه. في تاريخ مسيرة المنتخب في هذه البطولة بعد الخسارة أمام السنغال ” أسود الترانغا”. بركلات الترجيح ليتوج الأخير به لأول مرة في تاريخ مسيرته.

ولا يزال النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ينفرد في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، على الرغم من الغياب عن الفريق لشهر كامل بسبب مشاركته الدولية. مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية، بفارق 4 أهداف عن زميله الوصيف البرتغالي دييغو جوتا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً.

وقلص فريق ليفربول الفارق إلى 9 نقاط مع حامل اللقب السابق والمتصدر فريق مانشستر سيتي. بعد فوزه الأخير على بيرنلي بهدف نظيف دون رد برصيد 54 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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