وليد سليمان يحدد موعد اعتزاله كرة القدم برسالة عاطفية وحزينة

وطن – أعلن نجم الأهلي المصري وليد سليمان 37 عاماً، عن قرب موعد اعتزاله كرة القدم عقب تتويج مع فريقه المارد الأحمر الأهلاوي بالميدالية البرونزية والحفاظ على المركز الثالث للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية 2021التي أقيمت في دولة الإمارات.

وليد سليمان واعتزال كرة القدم

وغرد النجم المصري صاحب الخبرة الطويلة مع فريق الأهلي وليد سليمان. عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”. قائلاً: ” جمهور الأهلي العظيم، الحمد الله الذي أعطاني أكثر مما تمنيت .. هي لحظة الأصعب لي في حياتي كلاعب كرة القدم في أعظم نادٍ في الكون النادي الأهلي بأن أختار التوقيت المناسب الذي أتوقف فيه عن ممارسة معشوقتي كرة القدم وأتوقف عن الدفاع كلاعب عن ألوان نادينا العظيم بطل القرن الإفريقي”.

وليد سليمان يعلن اعتزاله 💔❤️ pic.twitter.com/OsJ4t0Qg3N — Mahmoud Diaa 🇪🇬 (@MahmoudDiaaaa) February 12, 2022

وأضاف نجم الأهلي سليمان، ” أتمنى أن تظل جماهير الأهلي العظيمة تتذكرني على مدار التاريخ، ويعلم الله أنني منذ اللحظة الأولى لي في النادي وأنا قطعت عهداً ووعداً على نفسي بأن أقدم كل شيء لخدمة نادينا العظيم.. اليوم بعد مشاركتي مع زملائي بالتتويج بالميدالية البرونزية التاريخية في كأس العالم للأندية. أعلن أن نهاية الموسم هو الأخير لي كلاعب كرة قدم”.

كما وختم تغريدته، ” شكراً إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وجميع المسؤولين السابقين .. شكراً للجهاز الفني الحالي وكل من تدربت تحت مظلتهم .. شكراً زملائي الحاليين والسابقين .. كما وأوجه الشكر للجمهور العظيم الذي ساندني كنتم لي الداعم الأول”.

وليد سليمان ومسيرته الكروية

وبدأ النجم المصري وليد سليمان مسيرته الكروية الاحترافية في عام 2004 من بوابة نادي حرس الحدود، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي الجونة، كما وانتقل بعدها إلى صفوف بتروجيت في موسم عام 2006 الذي لعب في صفوفه 83 مباراة، استطاع من خلالها إحراز 17 هدفاً.

خاص – احتفالية خاصة من الأهلي لـ وليد سليمان تكريمًا لمسيرته 🙏 pic.twitter.com/EwBNaYZDcM — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 13, 2022

وثم انتقل إلى صفوف نادي أهلي جدة السعودي. على سبيل الإعارة في عام 2009، حيث شارك في 6 مباريات فقط مسجلاً الهدف الوحيد، ليقرر بعدها العودة إلى الدوري المصري من بوابة فريق إنبي في عام 2010. فقد خاض مع الفريق في 26 مباراة محرزاً 4 أهداف.

وليد سليمان صاحب اليسرى الذهبية يعلن موعد الختام 😳 pic.twitter.com/poARn7VWG0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 12, 2022

كما وبعدها إلى صفوف الأهلي المصري في عام 2011، حيث شارك معه في 337 مباراة مسجلاً 56 هدفاً، وصناعة 45 تمريرة حاسمة. ليكون فريق المارد الأحمر آخر محطاته الكروية في مسيرته الاحترافية. قبل إعلان موعد اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في عام 2022.

وليد سليمان والإنجازات والألقاب

وحقق المصري وليد سليمان مع فريق الأهلي الكثير من الألقاب والإنجازات المحلية والدولية، حيث توج بكأس السوبر المصري 3 مرات، وكأس مصر مرتين، ولقب الدوري المصري الممتاز 5 مرات.

أما على الصعيد القاري، فقد توج مع فريق الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، والسوبر الأفريقي 4 مرات، والاتحاد الأفريقي، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين.

وليد سليمان حقق مع النادي الأهلي 22 بطولة منذ انضمامه للفريق في 2011 🏆🏆🏆🏆🏆🏆الدوري المصري

🏆🏆كأس مصر

🏆🏆🏆🏆🏆السوبر المصري

🏆🏆🏆🏆دوري أبطال إفريقيا

🏆كأس الكونفدرالية

🏆🏆🏆🏆السوبر الإفريقي 🔴👏 pic.twitter.com/tjkH1TPYv9 — FilGoal (@FilGoal) February 12, 2022

كما وشارك مع منتخب مصر في 19 مباراة دولية فقط. حيث كانت أولى مشاركاته في عام 2007، واستطاع من خلالها برفقة زملائه في منتخب الفراعنة. من التتويج بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية عام 2007، والميدالية ذهبية أخرى في دورة حوض النيل عام 2011.

(المصدر: وطن + تويتر)