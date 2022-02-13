صفقة نظام باراك 8 بين المغرب وإسرائيل
صفقة نظام باراك 8 بين المغرب وإسرائيل تقدر بنحو 500 مليون دولار
الهدهد

هدفها مواجهة “عدوّهما” الجزائري .. صفقة تسليح ضخمة بين المغرب وإسرائيل

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف موقع “إسرائيل ديفينس”، أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية باعت للمغرب نظام دفاع جوي.

ووفقا للموقع، فإن صفقة نظام “باراك 8″، التي علم عنها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تمت يوم الأربعاء الماضي، حيث وقع الاتفاق مدير مصنع الصواريخ جاي بارليف وشارون بيتون مسؤول التسويق في الشركة لدول الخليج والمغرب.

من جانبه، قال لبوعز ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية إنّ هذه تعد واحدة من أكبر الصفقات منذ توليه منصبه. مضيفا: “يستحق وزير الدفاع بني غانتس الثناء لمساعدته في البيع”.

ويقدر حجم الصفقة مع المغرب بنحو 500 مليون دولار، في حين لم تبلغ الشركة البورصة بتفاصيل الصفقة بعد.

وبحسب الموقع، فإن نظام Lightning-8 ، وهو تطوير مشترك بين إسرائيل والهند، يعترض الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كم ويمكن تثبيتها على السفن أو كنظام أرضي.

وأشار الموقع، إلى ان “العدو الرئيسي” للمغرب هو الجزائر  والتي تعتمد بدورها على أنظمة دفاعية وهجوميّة روسية.

وبحسب منشورات سابقة، حصلت الجزائر على أربع كتائب من صواريخ إسكندر إي. تتكون كل كتيبة من 12 قاذفة وحوالي 30 مركبة دعم.

كما تمتلك الجزائر صفيفات صواريخ روسية من طراز TOS-1A Blazing Sun.

وبحسب المنشورات العلنية  خصص المغرب ما لا يقل عن 12 مليار دولار لشراء أسلحة بحلول عام 2022.

من جانبها، أكدت صحيفة “جلوبز”، صحة هذا الخبر نقلا عن مصادر دفاعية منخرطة في الاتجار بهذه المنظومة الدفاعية.

ووفقا لما ذكرته “جلوبز”، فقد تطرقت السلطات المغربية أولا إلى إمكانية اقتنائها نظام “باراط” وأسلحة أخرى خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى الرباط في نوفمبر الماضي، حين وقع على مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون العسكري بين الدولتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دفاعية قولها إن “ليفي” سبق أن زار المغرب سرا لإطلاع سلطات المملكة على قدرات المنظومات المنتجة من قبل شركته والاتفاق على تفاصيل الصفقة.

(المصدر: اسرائيل ديفينس

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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