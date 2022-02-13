ميلان ينتزع صدارة الكالتشيو الإيطالي بعد الفوز النظيف على سامبدوريا (فيديو)

وطن – نجح فريق ميلان في الوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز النظيف على ميدانه أمام منافسه سامبدوريا بهدف دون رد، مستفيداً بذلك من التعادل الإيجابي بين نابولي والإنتر في مباراة القمة الأخيرة.

ميلان والفوز النظيف على سامبدوريا

وأحرز فريق ميلان هدف الفوز الوحيد بالمباراة في الدقيقة ال8. من توقيع رفائيل لياو بعد تمريرة دقيقة وطويلة في العمق من قبل الحارس ميك مايغنان ليسجلها اللاعب ببراعة داخل شباك منافسه سامبدوريا.

وكان أصحاب الأرض فريق الميلان “الروسونيري” الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة. بينما جاءت نسبة استحواذه 51% في المباراة أمام الفريق الضيف سامبدوريا، الذي وصل نسبة تسديداته إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 49%.

حارس الميلان والرقم التاريخي

كما واستفادة فريق ميلان الإيطالي المتصدر بشكل مؤقت، من التعادل الإيجابي في قمة منافسات الجولة ال25. من الدوري الإيطالي الممتاز بين فريق نابولي وإنتر ميلان.

2006 – Before Mike Maignan's assist, the last #SerieA assist by a Milan goalkeeper was in 2006 (Dida against Ascoli). Playmaker.#MilanSampdoria — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 13, 2022

ويعد الحارس الفرنسي ميك مايغنان أول حارس لفريق ميلان الإيطالي يصنع هدفاً في الدوري الإيطالي منذ عام 2006، حينما فعلها الحارس البرازيلي ديدا بنفس الطريقة أمام منافسه أسكولي. وفق ما ذكرته شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات في مجال الرياضة.

يسير على خطى الكبار 👏 مايك ماينان هو أول حارس يصنع هدفًا لصالح الروسونيري في #الدوري_الإيطالي 💎 منذ نيلسون ديدا في عام 2006 ضد أسكولي 🧤#ميلان_سامبدوريا | #الكالتشيو pic.twitter.com/A4DPRdOdFk — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) February 13, 2022

تشكيلة فريق ميلان

ولعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه سامبدوريا، حيث تواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع التشكيلة كان كلاً من اللاعبين، دافيد كالابريا، فيكايو توموري، رومانيولي، فلورينزي، كما وآتى في خط الوسط كلاً من: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رفائيل لياو، براهيم دياز، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، جونيور ميسياس، أوليفيه جيرو.

وبهذا الفوز اعتلى فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان الوصيف برصيد 54 نقطة، كما وجاء فريق سامبدوريا في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 23 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)