مباراة ميلان وسامبدوريا في منافسات الدوري الإيطالي watanserb.com
مباراة ميلان وسامبدوريا في منافسات الدوري الإيطالي
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ميلان ينتزع صدارة الكالتشيو الإيطالي بعد الفوز النظيف على سامبدوريا (فيديو)

منافسات الجولة ال25 من الدوري الإيطالي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح فريق ميلان في الوصول إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز النظيف على ميدانه أمام منافسه سامبدوريا بهدف دون رد، مستفيداً بذلك من التعادل الإيجابي بين نابولي والإنتر في مباراة القمة الأخيرة.

ميلان والفوز النظيف على سامبدوريا

وأحرز فريق ميلان هدف الفوز الوحيد بالمباراة في الدقيقة ال8. من توقيع رفائيل لياو بعد تمريرة دقيقة وطويلة في العمق من قبل الحارس ميك مايغنان ليسجلها اللاعب ببراعة داخل شباك منافسه سامبدوريا.

وكان أصحاب الأرض فريق الميلان “الروسونيري” الأكثر تسديداً واستحواذاً في المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة. بينما جاءت نسبة استحواذه 51% في المباراة أمام الفريق الضيف سامبدوريا، الذي وصل نسبة تسديداته إلى 4 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 49%.

حارس الميلان والرقم التاريخي

كما واستفادة فريق ميلان الإيطالي المتصدر بشكل مؤقت، من التعادل الإيجابي في قمة منافسات الجولة ال25. من الدوري الإيطالي الممتاز بين فريق نابولي وإنتر ميلان.

ويعد الحارس الفرنسي ميك مايغنان أول حارس لفريق ميلان الإيطالي يصنع هدفاً في الدوري الإيطالي منذ عام 2006، حينما فعلها الحارس البرازيلي ديدا بنفس الطريقة أمام منافسه أسكولي. وفق ما ذكرته شبكة أوبتا العالمية للإحصائيات في مجال الرياضة.

تشكيلة فريق ميلان

ولعب المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه سامبدوريا، حيث تواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

وفي دفاع التشكيلة كان كلاً من اللاعبين، دافيد كالابريا، فيكايو توموري، رومانيولي، فلورينزي، كما وآتى في خط الوسط كلاً من: إسماعيل بن ناصر، ساندرو تونالي، رفائيل لياو، براهيم دياز، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثنائي، جونيور ميسياس، أوليفيه جيرو.

وبهذا الفوز اعتلى فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان الوصيف برصيد 54 نقطة، كما وجاء فريق سامبدوريا في المركز السادس عشر من الترتيب برصيد 23 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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