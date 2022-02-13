عروسان مصريان يهربان من الموكب ويرقصان في ساحة الإرادة بالكويت (فيديو)

وطن – احتفل عروسان مصريان بزفافهما بوصلة رقص في ساحة الإرادة بمدينة الكويت العاصمة .
رقص مصري وزوجته احتفالا بعرسهم في #ساحه_الإراده#ValentinesDay2022#عيد_الحب pic.twitter.com/FUgXeGWUMm
— ترند (@Trendnews) February 13, 2022
وقال العريس المصري إنّه وعروسه “هربا” من الموكب الذي رافقهما من المطار، ليعيشا أجواءً خاصة بهما، تحديداً مع “عيد الحب” .
وعبر العروسان عن سعادتهما العارمة بزفافهما في الكويت .
مصري وزوجته يحتفلون بعرسهم في #ساحة_الإرادة: جينا من المطار وهربنا من الموكب علشان نعيش مع نفسينا ونحتفل بـ #عيد_الحب#ValentinesDay2022 pic.twitter.com/48yjJ78hVL
— ترند (@Trendnews) February 13, 2022
وتصادف احتفال العروسين بزفافهما، بتنظيم مجموعة من الناشطات وقفة تضامنية في ساحة الإرادة مع مسلمات الهند في ظل الهجمة عليهن بسبب الحجاب.
معتصمو ساحة الإرادة يحتفلن بالمعرس المصري وزوجته#ساحه_الاراده#عيد_الحب#ValentinesDay2022 pic.twitter.com/0gBYAsVBIB
— ترند (@Trendnews) February 13, 2022
وشارك الناشطات العروس والعريس فرحتهما بزفافهما، وقدمن لهما التهنئة .
الناشطة الحقوقية والاجتماعية ابتهال الخطيب، قالت إن العروس أيقونة، ورمزيّة عظيمة بحجابها ونقابها.
ابتهال الخطيب: العروسة المصرية أيقونة طالعتنا اليوم ورمزية عظيمة بحجابها ونقابها#ساحه_الاراده#عيد_الحب#ValentinesDay2022 pic.twitter.com/8ezjxLROqI
— ترند (@Trendnews) February 13, 2022
(المصدر: ترند – رصد ومتابعة وطن)