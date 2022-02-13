عروسان مصريان يرقصان في ساحة الإرادة بالكويت
عروسان مصريان يرقصان في ساحة الإرادة بالكويت
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عروسان مصريان يهربان من الموكب ويرقصان في ساحة الإرادة بالكويت (فيديو)

كتب شيراز ماضي
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وطن – احتفل عروسان مصريان بزفافهما بوصلة رقص في ساحة الإرادة بمدينة الكويت العاصمة .

وقال العريس المصري إنّه وعروسه “هربا” من الموكب الذي رافقهما من المطار، ليعيشا أجواءً خاصة بهما، تحديداً مع “عيد الحب” .

وعبر العروسان عن سعادتهما العارمة بزفافهما في الكويت .

وتصادف احتفال العروسين بزفافهما، بتنظيم مجموعة من الناشطات وقفة تضامنية في ساحة الإرادة مع مسلمات الهند في ظل الهجمة عليهن بسبب الحجاب.

وشارك الناشطات العروس والعريس فرحتهما بزفافهما، وقدمن لهما التهنئة .

الناشطة الحقوقية والاجتماعية ابتهال الخطيب، قالت إن العروس أيقونة، ورمزيّة عظيمة بحجابها ونقابها.

(المصدر: ترند – رصد ومتابعة وطن) 

شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها.
لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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