اليوتيوبر السعودي راشد يعلن أنه مثلي الجنس watanserb.com
اليوتيوبر السعودي راشد يعلن أنه مثلي الجنس
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اليوتيوبر السعودي “راشد” يصدم الجميع بعد تحولّه إلى “مثلي الجنس” وظهوره عارياً!

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لليوتيوبر، السعودي الشهير “راشد” عقب إعلانه أنه مثلي الجنس بعد وصوله للولايات المتحدة الامريكية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “راشد” عاريا من الجزء العلوي من جسده، ومستلقيا على ظهره في إحدى الحانات، ويقوم بعمل حركات غريبة، أثارت استياء المغردين.

وعقب نشره للمقطع، دشن الناشطون السعوديون، وسما باسم “#راشد”، احتل صدارة الوسوم المتداولة في المملكة، استنكروا فيه الحالة التي وصل لها. في حين حذر آخرون من مشاهدة الأطفال له، حيث أن غالبية متابعيه منهم.

وقال صحاب حساب “منطقتي” محذرا من متابعة الأطفال له: “تخيلو هذا يتيوبر كمية الاطفال الي يتابعون بالملايين”.

كما قال حساب “عبادي” مستنكرا: “لا تحسبو ان المجتمع الغربي أفسدو راشد بس لأنه راح عندهم. والله أنهم غزو بيوتنا وعيالنا وخير مثال المراهقين الي متأثرين بالمسلسلات وبالفكر الغربي بشكل عام ومتبنينه لدرجة يعتبرون أنفسهم منهم ويسمونا احنا (لوكالز). ويشوفون نفسهم افضل مننا بحكم إنهم منفتحين على (الإنحطاط الغربي)”.

بينما عبر المغرد “ماجد” عن غضبه بالقول:” اقسم بالله مصدوم بشكل ما تتصورونه. راشد وبدر كانو من انجح القنوات باليوتيوب ابتعثوا وراحوا بدر خلص ورجع السعوديه. واشتغل على نفسه مشاءالله وشوفو كيف. اما راشد مو معقول اللي يسويه هذا قلة ادب وعقله انمسح كامل. فيه مقاطع كثير ومن ضمنها مو لابس شي ماحبيت انزلها بس من جد مصدوم!!!”.

وقال “سامر” معبرا عن خيبته فيه:” الله يلطف بنا ويرحمنا برحمته. ما اتوقعت اشوف هذا المشهور بذي الحالة. الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه كثيرًا من الناس”.

كما طالب المغرد “الشيخ دبوس”، السلطات بالتدخل لإنقاذه مما هو فيه، قائلا:” اتمنى السفارة السعودية تتداخل و تعالجه قبل لا ينجرف مثل عبدالرحمن المطيري. باذن قادرين على علاجه راشد محتاجين نحتويه ليرجع لصوابه. و اذا ما نفع رجعوه غصب و دخلوه شهار”.

(المصدر: رصد ومتابعة وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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