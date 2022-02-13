اليوتيوبر السعودي “راشد” يصدم الجميع بعد تحولّه إلى “مثلي الجنس” وظهوره عارياً!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لليوتيوبر، السعودي الشهير “راشد” عقب إعلانه أنه مثلي الجنس بعد وصوله للولايات المتحدة الامريكية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “راشد” عاريا من الجزء العلوي من جسده، ومستلقيا على ظهره في إحدى الحانات، ويقوم بعمل حركات غريبة، أثارت استياء المغردين.

اليوتيوبر السعودي راشد في احدث ظهور بعدما صار مثلي الجنس .. pic.twitter.com/G13UqcEYcb — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 13, 2022

وعقب نشره للمقطع، دشن الناشطون السعوديون، وسما باسم “#راشد”، احتل صدارة الوسوم المتداولة في المملكة، استنكروا فيه الحالة التي وصل لها. في حين حذر آخرون من مشاهدة الأطفال له، حيث أن غالبية متابعيه منهم.

وقال صحاب حساب “منطقتي” محذرا من متابعة الأطفال له: “تخيلو هذا يتيوبر كمية الاطفال الي يتابعون بالملايين”.

#راشد تخيلو هذا يتيوبر كمية الاطفال الي يتابعون بالملايين pic.twitter.com/dI8fSSc1sF — منطقي (@mm000mm3) February 13, 2022

كما قال حساب “عبادي” مستنكرا: “لا تحسبو ان المجتمع الغربي أفسدو راشد بس لأنه راح عندهم. والله أنهم غزو بيوتنا وعيالنا وخير مثال المراهقين الي متأثرين بالمسلسلات وبالفكر الغربي بشكل عام ومتبنينه لدرجة يعتبرون أنفسهم منهم ويسمونا احنا (لوكالز). ويشوفون نفسهم افضل مننا بحكم إنهم منفتحين على (الإنحطاط الغربي)”.

لا تحسبو ان المجتمع الغربي أفسدو #راشد بس لأنه راح عندهم والله أنهم غزو بيوتنا وعيالنا وخير مثال المراهقين الي متأثرين بالمسلسلات وبالفكر الغربي بشكل عام ومتبنينه لدرجة يعتبرون أنفسهم منهم ويسمونا احنا (لوكالز) ويشوفون نفسهم افضل مننا بحكم إنهم منفتحين على (الإنحطاط الغربي) https://t.co/rFP7jsSbE9 — ~Hisoka/ヒソカ🃏 (@abady_10h) February 13, 2022

بينما عبر المغرد “ماجد” عن غضبه بالقول:” اقسم بالله مصدوم بشكل ما تتصورونه. راشد وبدر كانو من انجح القنوات باليوتيوب ابتعثوا وراحوا بدر خلص ورجع السعوديه. واشتغل على نفسه مشاءالله وشوفو كيف. اما راشد مو معقول اللي يسويه هذا قلة ادب وعقله انمسح كامل. فيه مقاطع كثير ومن ضمنها مو لابس شي ماحبيت انزلها بس من جد مصدوم!!!”.

#راشد

اقسم بالله مصدوم بشكل ما تتصورونه،راشد وبدر كانو من انجح القنوات باليوتيوب ابتعثوا وراحوا بدر خلص ورجع السعوديه واشتغل على نفسه مشاءالله وشوفو كيف اما راشد مو معقول اللي يسويه هذا قلة ادب وعقله انمسح كامل فيه مقاطع كثير ومن ضمنها مو لابس شي ماحبيت انزلها بس من جد مصدوم!!! pic.twitter.com/eTMH6XdmKp — Majed (@Majxx_10) February 13, 2022

وقال “سامر” معبرا عن خيبته فيه:” الله يلطف بنا ويرحمنا برحمته. ما اتوقعت اشوف هذا المشهور بذي الحالة. الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه كثيرًا من الناس”.

الله يلطف بنا ويرحمنا برحمته

ما اتوقعت اشوف هذا المشهور بذي الحالة 💔 الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى فيه كثيرًا من الناس #راشد — 𝑺𝑨𝑴𝑬𝑹 (@3k__ds) February 13, 2022

كما طالب المغرد “الشيخ دبوس”، السلطات بالتدخل لإنقاذه مما هو فيه، قائلا:” اتمنى السفارة السعودية تتداخل و تعالجه قبل لا ينجرف مثل عبدالرحمن المطيري. باذن قادرين على علاجه راشد محتاجين نحتويه ليرجع لصوابه. و اذا ما نفع رجعوه غصب و دخلوه شهار”.

#راشد اتمنى السفارة السعودية تتداخل و تعالجه قبل لا ينجرف مثل عبدالرحمن المطيري باذن قادرين على علاجه راشد محتاجين نحتويه ليرجع لصوابه و اذا ما نفع رجعوه غصب و دخلوه شهار — الشيخ  دبوس (@dbus119) February 13, 2022

(المصدر: رصد ومتابعة وطن)

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