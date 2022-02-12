نوال الزغبي بفستان مثير في عيد الحب بالأردن وتعمدت الجلوس بطريقة تكشف الكثير! (شاهد)

وطن – أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جدلاً واسعاً بأحدث إطلالة لها، ظهرت فيها بفستان سهرة جريء.

عيد الحب في عمان

ونشرت نوال صورها عبر حسابها على “انستجرام”، صوراً لإطلالتها في حفلها الأخير في العاصمة الأردنية عمان بمناسبة عيد الحب.

والفستان بلون الباستيل الزهري من توقيع “لا بورجوازي”، وتميز بفتحة كبيرة في الجانب السفلي، والظهر المكشوف.

وجلست الفنانة اللبنانية بطريقة مثيرة، متعمدة كشف ساقيها بشكل فاضح من فتحة الفستان.

أزمة نوال الزغبي ومحمد رمضان

وقبل أيام، تبادلت نوال ومحمد رمضان التراشقات الإعلامية بسبب تصريح إعلامي أدلت به الفنانة اللبنانية.

حيث أكدت نوال في تصريحها أنها لا تعرف محمد رمضان، ولم يسبق لها أن شاهدت له أعمال أو أغاني.

وقالت نوال خلال استضافتها في برنامج “حبر سري”، على شاشة قناة “القاهرة والناس”. حين سألتها الإعلامية أسما شريف رأيها في أغاني محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم “دويتو” معه: “أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب.الناس الكبار أو معملش”.

وتابعت: “ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل”.

“ربنا يباركلك في ذاكرتك”

وقاطعتها أسما قائلة إن رمضان يتمتع بشهرة واسعة. فردت الزغبي بسخرية: ” فين ؟؟ في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس”.

ونشر محمد رمضان في وقتها عبر حسابه في “انستجرام” تصريح نوال معقباً: “حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك.. نورتي تلفزيون مصر”.

وأرفق رمضان مع رده مقطعا مصورا يدمج فيه مشهد من أغنيته “نمبر وان”. والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته “مصباح علاء الدين”، والذي يردد فيه: “اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من ورائك”.

المصدر: (وطن – متابعات)

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