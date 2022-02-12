موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقناة الناقلة في الديربي الإسباني

وطن – يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية خارج دياره أمام منافسه إسبانيول مساء يوم الأحد، في إطار قمة منافسات الجولة ال24 من الدوري الإسباني الممتاز على ميدان ملعب ” استاد كورنيلا البرات”.

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول

وستنطلق الأمسية الكروية للمباراة بين فريق برشلونة وإسبانيول في تمام الساعة العاشرة مساءً. بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا.

كما وستكون عند الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة برشلونة وإسبانيول عبر شبكة قنوات “beIN Sports”. الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز للموسم الجاري.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، كما وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة برشلونة وإسبانيول

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة القوية بين فريق برشلونة وإسبانيول في منافسات الدوري الإسباني، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

🎶🎵🎼 اطربني ودق العود. خلي الزمان يعود 🤙🏼 pic.twitter.com/qjsMqeLLjZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 7, 2022

تشكيلة فريق برشلونة

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز المباراة القوية والهمة في مواجهة منافسه المستضيف إسبانيول، حيث سيكون في حراسة المرمى تير شتيغن.

✅ التدريبات متواصلة على قدم وساق 💪 pic.twitter.com/dYPjjOVBSS — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 10, 2022

وفي دفاع تشكيلة الفريق سيكون كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد أراخو، سيرجينو ديست، كما وسيكون في خط وسط التشكيلة كلاً من اللاعبين، فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، أما في هجوم الفريق سيتواجد الثلاثي، جافي، فيران توريس، أداما تراوري.

تشكيلة فريق إسبانيول

وسيلعب المدرب فيسنتى مورينو المباراة الصعبة على أرضه أمام فريق الضيف برشلونة، حيث سيكون في حراسة المرمى دييجو لوبيز.

كما وسيكون في دفاع التشكيلة كلاً من: أدريا بيدروسا، لياندرو كابريرا، سيرجي غوميز، دايفيد لوبيز، لكن في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، تونى فيلهينا، يانخيل هيريرا، أليكس فيدال، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، راؤول دى توماس، وو لى، لاندرى دياماتا.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وجاء فريق برشلونة في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، كما وآتى منافسه إسبانيول في المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)