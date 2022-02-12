مفتي سلطنة عمان يندد بمضايقة مسلمي الهند watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي
الهدهد

مفتي سلطنة عمان مُنزعج مما يحدث لمسلمي الهند من متطرفيها .. هذا ما دعا إليه

كتب باسل النجار
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وطن – عبر المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، عن تضامنه الكامل مع المسلمين في الهند. مستنكرا الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل حكومة مودي المتطرفة هناك، خاصة ما حدث مؤخرا من مضايقة الطالبات المسلمات ومنعهن من دخول الجامعات بسبب حجابهن.

وقال مفتي عمان في بيان رسمي له نشره عبر حسابه بتويتر ورصدته (وطن):”لا تزال الأخبار المزعجة تتوالى إلينا من الهند. فالمتطرفون هنالك يأتون كل يوم بجديد في مضايقة المسلمين والعدوان عليهم.”

وأضاف:”وأخيرا شددوا على المرأة المسلمة في حجابها الشرعي. وهذا أمر يمس صميم الدين، كما يتعلق بالشرف وصون الحرمات.”

هذا ولفت الشيخ “الخليلي” إلى أنه من المعلوم أن الهند حُكمت قرونا من قبل حكام مسلمين، ولم يكن منهم إلا احترام أصحاب الديانات الأخرى في عقائدهم وعباداتهم وسائر تقاليدهم.

وأشار إلا أن هذا كان في وقت بلغ فيه غليان التعصب الديني غايته عند غير المسلمين في شتى بقاع الأرض، ونال المسلمين ما نالهم من لفح هذا الغليان.

ولكن حكامهم في الهند لم يتصرفوا مع غير المسلمين إلا بالتسامح والعدل والإنصاف، وفق مفتي سلطنة عمان الذي أضاف: “فليت شعري، أولا يذكر هؤلاء المتطرفون هذا التأريخ المجيد للمسلمين فيعاملوهم الآن بما كانوا يعاملونهم به من قبل؟!”.

واستطرد:”هذا مع اعتراف كثير من الكتاب المنصفين ـ من الهنود غير المسلمين ـ بما كان للإسلام في الهند من دور إيجابي في الارتقاء بهم، وتنوير عقولهم بأنواع المعارف.”

وأكمل:” أو لا يستحق هؤلاء أن يعاملوا بالإنصاف كما كانوا يعاملون به غيرهم؟!”.

واختتم المفتي العام لسلطنة عمان بيانه مخاطبا السلطات الهندية: “إننا ندعو ذوي الأحلام الراجحة إلى استذكار هذا التاريخ الذهبي للإسلام في بلاد الهند.”

عمانيون يتفاعلون مع وسم “الهند تمنع الحجاب”

هذا وعبر مواطنون عمانيون عن تعاطفهم الواسع مع مسلمي الهند وما يتعرضون له من قمع على أيدي أبناء الديانة الهندوسية الطاغية في البلاد. خاصة الحملة المستعرة من قبل الهند حتى تمنع الحجاب في ظل صمت عربي مريب.

وتصدر أمس وسم “#الهند_تمنع_الحجاب” قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة، حيث عبر من خلاله المغردين العمانيين عن تضامنهم مع المسلمات في الهند. واستنكارهم لردود الفعل الدولية والإسلامية (سواء كانت رسمية او منظمات مجتمع مدني) المتخاذلة لنجدتهم.

موسكان خان .. رمز الاحتجاج ضد حظر ارتداء الحجاب

وكانت موسكان خان ، 19 عامًا ، الطالبة من مدينة مانديا الهندية، قد أصبحت هذا الأسبوع رمزًا للاحتجاج من قبل المسلمات الهنديات ضد حظر ارتداء الحجاب والتوترات بين المسلمين والهندوس في البلاد. عندما ظهر مقطع فيديو عارضت فيه مجموعة من الرجال الهندوس الذين طالبوها بخلع غطاء رأسها.

وصلت خان إلى الكلية حيث كانت تدرس لتقديم مهمة كتبتها، ولكن بعد ذلك اقترب منها مجموعة من الرجال بأوشحة بلون الزعفران يطالبون بالهندوسية والقومية الهندوسية وبدأوا في تطويقها. مطالبين بإزالة غطاء رأسها.

إلا أنها واجهتهم بكل شجاعة واتجهت نحوهم وصرخت قائلة: “الله أكبر” ولوحت بقبضتها في الهواء.

وقالت “خان”” في مقابلة: “كل ما أريده هو الدفاع عن الحقوق والتعليم لكل من يريد ذلك”.

وأضافت: “ليس لدي مشكلة مع ما يرتدونه”. مضيفة أنه يمكن للناس ارتداء أحذية الزعفران أو العمامة إلى الكلية، تمامًا كما نرتدي الحجاب.

ويقول نشطاء إن الصراع الحالي يوضح التوترات القائمة بين الهندوس، الذين يشكلون أكثر من 80٪ في الهند ، والمسلمين، ثاني أكبر مجموعة تشكل 13.4٪ من السكان. والتي تفاقمت مع صعود حزب الشعب الهندي إلى السلطة قبل ثماني سنوات، بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

(المصدر: رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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