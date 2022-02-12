محكمة مالطية تؤيد “تجميد” ممتلكات مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري

وطن – أيد قاضي مالطي طلبًا بإصدار أمر قضائي لمنع بيع شقة Tigné Point واثنين من أماكن وقوف السيارات، والتي تعد ضمانًا لمطالبة بقيمة 10 ملايين يورو قدمها النظام السعودي ضد رجل الاستخبارات السعودي الهارب سعد الجبري.

وقالت صحيفة “مالطا تودي” إن ملحمة مطاردة الحكومة السعودية للمواطن المالطي المجنس سعد بن خالد الجبري، استمرت في محاكم مالطا بقرار يؤيد دعوى شركة سعودية ضد الجبري.

وقالت الصحيفة أن الجبري وزير سابق ومستشار منذ فترة طويلة لولي العهد المخلوع محمد بن نايف، الذي يعيش في المنفى في كندا منذ مايو 2017. حصل على الجنسية المالطية في عام 2016 من خلال برنامج المستثمر الفردي.

وأوضحت أنه في أبريل/نيسان 2021، رفعت شركة سكاب السعودية القابضة دعوى في مالطا ضد الجابري وشركته في جزر كايمان Ten Leaves Management. لمنعهم من بيع شقته الفاخرة في Sliema في الطابق السادس.

شركة “سكاب” وسعد الجبري

وأشارت إلى ان “سكاب” هي شركة حكومية سعودية تدعي أن الجبري استخدم هياكل خارجية لإخفاء الأرباح غير المشروعة له. لإثراء عائلته وشراء العقارات في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجبري متهم باستخدام سكاب كوسيلة لتوزيع 6 مليارات يورو على كيانات تجارية أخرى بين عامي 2008 و 2017 ، بالإضافة إلى تحويلها إلى أعضاء آخرين في مجموعة سكاب “خارج الدفاتر” ولم يتم الإعلان عنها في الحسابات الرسمية.

وأكدت الصحيفة على ان شركة سكاب تحاول تأمين 10 ملايين يورو كتعويضات من الجبري ، وتطالب بتجميد بيع شقة Tigné Point كـ “توقع تعويضات” ضد عقار الجابري.

وبحسب الصحيفة، تدعي سكاب أن ثروة الجبري هي نتيجة “أعمال إجرامية، مضللة واحتيالية. تهدف إلى السماح له بسرقة واختلاس الأصول أو الأموال العائدة للشركة المدعية في انتهاك للالتزامات الائتمانية”.

ونوهت الصحيفة إلى أن التفسيرات والإفادات التفصيلية دعمت طلب سكاب. بالإضافة إلى تجميد الأصول ضد الجبري من قبل محكمة أونتاريو العليا في كندا.

وقال ممثل سكاب للمحكمة المالطية إن الاحتيال المزعوم الذي ارتكبه الجاري “يزيد كثيرًا عن 10 ملايين يورو المضمونة بموجب الأمر الحالي”. لكنه اقتصر على هذا المبلغ نظرًا لممتلكات المدعى عليه في مالطا.

وحصل الجبري على الجنسية المالطية من خلال IIP. وهومخطط جواز السفر للنخبة العالمية في العالم.

الجبري ينفي

ونفى الجبري المزاعم ضده ووصفها بأنها تافهة ومكيدية. مدعيا أنه يتعرض للتهديد والمطاردة في محاولة من قبل مالكي الشركة، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – المعروف باسم MBS – لإسكاته.

وأبلغ الجبري المحاكم المالطية أن طفليه ما زالا رهن الاحتجاز في السعودية، في إطار حملة بن سلمان لمعاقبته. كما زعم الجابري أنه كان مؤخرًا هدفًا لفرقة اغتيال أرسلها بن سلمان إلى كندا.

وقال الجبري إن المدفوعات التي تلقاها أذن بها الأمير محمد بن نايف. وأن طلب المحكمة هذا كان مجرد جزء من جهد أكبر من قبل ولي العهد الحالي لإعادته إلى المملكة العربية السعودية حتى يمكن قتله.

بالإضافة إلى ذلك ، قال الجبري إن ملكية Tigné Point لم يتم الحصول عليها إلا بعد أن نفذت السلطات المالطية عملية العناية الواجبة كجزء من طلب الجنسية.

بينما لاحظت القاضية فيلا كوشيري بحسب الصحيفة. أن سكاب كانت تدعي أن المدعى عليه احتال عليها بمبالغ كبيرة من المال.

ولم ينكر المدعى عليه استلام هذه المبالغ، لكنه يصر على أنه كان مخولاً لتلقيها. وهو بالضبط ما يجادل به المدعى عليه في الإجراءات في كندا”.

وقضت القاضية بأنه ما دامت الشركة المدعية تصر على أنها تعرضت للاحتيال. وأنه ليس صحيحًا أن تحويل الأموال إلى المدعى عليه قد تم الإذن به ، فإنها تتمتع بالحق الأولي الذي يقتضيه القانون.

(المصدر: مالطا تودي – ترجمة وطن)

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