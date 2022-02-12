لن تصدق إيرادات فيلم "أصحاب ولا أعز" على "نتفليكس" watanserb.com
تلقت منى زكي مليون دولار مقابل الدور الذي خلعت لأجله ملابسها الداخلية
حياتنا

“داخلي منى زكي” نجح في المهمة.. لن تصدق كم بلغت إيرادات فيلم “أصحاب ولا أعز” على “نتفليكس”!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – على رغم الانتقادات التي تعرض لها، والأزمة التي أُثارها، إلا أن فيلم “أصحاب ولا أعز”، حقق أكبر إيرادات على تطبيق “نتفلكيس”.

مشاهد خارجة

وبعد ثلاثة أسابيع من طرحه، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن إيرادات الفيلم تجاوزت سقف الـ 150 مليون جنيه. منذ طرحه على المنصة.

ويعتبر فيلم “أصحاب ولا أعز”، الأعلى إيرادات في الأفلام العربية في “نتفليكس” بعد أن تصدر التريند في معظم الدول العربية. والذي قام ببطولته الفنانة المصرية منى زكي وتسببت مشاهدها الخارجة فيه بموجة غضب واسعة بين النشطاء العرب.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام كويتية بأن المحكمة الكلّية في البلاد ستنظر بدعوى حجب نتفليكس في الكويت يوم 25 مايو المقبل.

ذلك بعد الانتقادات الحادة التي أثارها فيلم “أصحاب ولا أعز“.

نتفليكس تنشر الرذيلة

وكان الكويتيون عبر مواقع التواصل قد شاركوا في الحملة التي انطلقت قبل أيام، للمطالبة بحجب “نتفليكس”.

وحذروا من تعمد هذه الشبكة هدم القيم المجتمعية وعادات وتقاليد العرب وتعاليم الإسلام عبر الترويج للمثلية والإلحاد، وإظهار هذه الأمور شيء طبيعي حيث تدعوا العرب للتطبيع معها.

ومنذ أيام يتصدر وسم “#نتفليكس_تنشر_الرذيلة” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ضمن حملة دشنها النشطاء لمقاطعة الشبكة الأمريكية.

منى زكي وأزمة “أصحاب ولا أعز”

ولعبت منى زكي دور سيدة متزوجة تدعى مريم ولديها طفلان، وتعيش في لبنان مع زوجها وتعاني الكثير من المشاكل معه.

بينما تدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقرروا أن يلعبوا لعبة. فيضع كل منهم هاتفه على الطاولة. على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها كل منهم على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة إلى فضائح ومفاجآت حول أسرار كل شخص منهم.

وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers. الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة. لتصبح هذه النسخة هي الـ19.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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