فيديو تعذيب شاب وإجباره على ارتداء قميص نوم نسائي يثير جدلاً في تركيا!

وطن – كشفت صحيفة “haberler” الصادرة في تركيا عن فيديو صادم هز الرأي العام التركي، حيث قامت مجموعة من الشبان في بورصة بنقل أحد الشبان الذي كانوا يتجادلون معه بشأن علاقات مالية بينهم، إلى منزل وقيدوا يديه بالأصفاد ثم بدأوا في ضربه.

ووفقا للفيديو، فلم يكتف الخاطفين بهذا ، فقد استمروا في تعذيب الشاب، وقاموا بإجباره على خلع ملابسه وإلباسه قميص نوم نسائي.

ووفقا للصحيفة، فإن الحادثة وقعت في منطقة يلدريم في بورصة، حيث تم أخذ كراجاج ماهاليسي إي إم، الذي كان يعاني من مشكلة مالية، إلى منزل غير معروف. لينشب بينهم خلاف ومن ثم يقوم أصدقاؤه بتقييد يديه.

وقام الخاطفون بضرب “ماهاليسي” ووضعوه على الأرض وضربوه بالركلات واللكمات، ثم قام أحدهم بوضع مسدس في فمه وهدده به.

ثم تم إجباره على خلع ملابسه وإلباسه قميص نوم نسائي بسبب خلافات مالية بينهم وتصويره وتهديده بنشر الفيديو في حال لم يدفع الديون.

وأشارت الصحيفة إلى أن أن أصدقاء كراجاج ماهاليسي أبلغوا الشرطة بخطفه. والتي بدورها داهمت مكان الخاطفين وحررته واعتقلت الخاطفين.

(المصدر: حبر – ترجمة وطن)

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