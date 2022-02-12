عبد الله السعيد يُعلن اعتزال مسيرته الدولية مع منتخب الفراعنة المصري

وطن – أعلن النجم المصري عبد الله السعيد 36 عاماً، اعتزال مسيرته الدولية بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب الفراعنة المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي استضافتها دولة الكاميرون.

عبد الله السعيد والاعتزال دولياً

وقال النجم المصري عبد الله السعيد مهاجم فريق بيراميدز. في بيان صحفي له نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” قرار اعتزالي كنت متجهز له قبل المشاركة مع المنتخب الوطني. في بطولة كأس أمم أفريقيا، وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي .. ولكن الحمد الله على كل حال”.

وأردف الكابتن عبد الله السعيد، ” كنت أتمنى أن نرجع بكأس أمم أفريقيا عشان نفرح كل الناس، بعد المشوار الطويل في البطولة ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

٥- قرار كنت محضره من قبل البطوله وكنت اتمنى ان نكون ابطالها عشان تكون افضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال. — Abdalla El Said (@elsaid) February 12, 2022

وختم المصري السعيد، ” وفي النهاية كل التوفيق لاخواتي اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المهمة الجايه .. وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم”.

١- فى البداية كنت اتمنى ان نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل. — Abdalla El Said (@elsaid) February 12, 2022

كما وفشل منتخب مصر في حصد اللقب الثامن في تاريخ مسيرته. ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة أمام أسود الترانغا “السنغال” بركلات الترجيح الذي توج بها لأول مرة في تاريخه.

🚨 عبد الله السعيد يُعلن اعتزاله اللعب الدولي pic.twitter.com/0BafNEYHMW — Yallakora (@Yallakoranow) February 12, 2022

كواليس اعتزال عبد الله السعيد

وفي ذات السياق كشف مصدر مقرب من النجم المصري عبد الله السعيد عن كواليس قرار اعتزاله الدولي، بأن اللاعب كان قد استقر على رغبته في اعتزال مسيرته الدولية عقب بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون، مؤكداً أنه كان يطمح في التتويج في ختام مشواره الدولي مع منتخب مصر “الفراعنة” باللقب على حساب منافسه السنغال.

كما وأضاف المصدر، “عبد الله السعيد اكتفى بما قدمه مع منتخب بلاده طوال مسيرته الدولية، كما وتأكد من عدم الاستعانة بخدماته في المرحلة المقبلة خاصة في ظل اعتماد المدرب البرتغالي كارلويس كيروش المدير الفني للمنتخب على طريقة 4-3-3 والتي لا يلجأ إليها اللاعب وهو ما دفع إلى القدوم إلى تلك الخطوة”.

وكان النجم المصري عبد الله السعيد قد شارك مع منتخب مصر في 55 مباراة، استطاع من خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 تمريرات حاسمة، منذ انضمامه إلى منتخب الفراعنة في 2008.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)