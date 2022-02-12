نجم المنتخب المصري عبد الله السعيد وقرار اعتزال مسيرته الدولية watanserb.com
نجم المنتخب المصري عبد الله السعيد وقرار اعتزال مسيرته الدولية
Imageرياضة

عبد الله السعيد يُعلن اعتزال مسيرته الدولية مع منتخب الفراعنة المصري

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أعلن النجم المصري عبد الله السعيد 36 عاماً، اعتزال مسيرته الدولية بعد مشاركته الأخيرة مع منتخب الفراعنة المصري في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 التي استضافتها دولة الكاميرون.

عبد الله السعيد والاعتزال دولياً

وقال النجم المصري عبد الله السعيد مهاجم فريق بيراميدز. في بيان صحفي له نشره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، ” قرار اعتزالي كنت متجهز له قبل المشاركة مع المنتخب الوطني. في بطولة كأس أمم أفريقيا، وكنت أتمنى أن نكون أبطالها عشان تكون أفضل ختام لمشواري الدولي .. ولكن الحمد الله على كل حال”.

وأردف الكابتن عبد الله السعيد، ” كنت أتمنى أن نرجع بكأس أمم أفريقيا عشان نفرح كل الناس، بعد المشوار الطويل في البطولة ولكن قدر الله وما شاء فعل”.

وختم المصري السعيد، ” وفي النهاية كل التوفيق لاخواتي اللاعبين والجهاز الفني في الفترة المهمة الجايه .. وإن شاء الله نتأهل لكأس العالم”.

كما وفشل منتخب مصر في حصد اللقب الثامن في تاريخ مسيرته. ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة أمام أسود الترانغا “السنغال” بركلات الترجيح الذي توج  بها لأول مرة في تاريخه.

كواليس اعتزال عبد الله السعيد

وفي ذات السياق كشف مصدر مقرب من النجم المصري عبد الله السعيد عن كواليس قرار اعتزاله الدولي، بأن اللاعب كان قد استقر على رغبته في اعتزال مسيرته الدولية عقب بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون، مؤكداً أنه كان يطمح في التتويج في ختام مشواره الدولي مع منتخب مصر “الفراعنة” باللقب على حساب منافسه السنغال.

كما وأضاف المصدر، “عبد الله السعيد اكتفى بما قدمه مع منتخب بلاده طوال مسيرته الدولية، كما وتأكد من عدم الاستعانة بخدماته في المرحلة المقبلة خاصة في ظل اعتماد المدرب البرتغالي كارلويس كيروش المدير الفني للمنتخب على طريقة 4-3-3 والتي لا يلجأ إليها اللاعب وهو ما دفع إلى القدوم إلى تلك الخطوة”.

وكان النجم المصري عبد الله السعيد قد شارك مع منتخب مصر في 55 مباراة، استطاع من خلالها من تسجيل 6 أهداف وصناعة 10 تمريرات حاسمة، منذ انضمامه إلى منتخب الفراعنة في 2008.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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