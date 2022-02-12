الأهلي المصري يحصد الميدالية البرونزية في كأس الأندية بعد هزيمة الهلال (شاهد)

وطن – تُوج فريق الأهلي المصري بالميدالية البرونزية والتمكن من حصد المركز الثالث، بعد الفوز على البطل الآسيوي الهلال السعودي برباعية نظيفة دون رد في القمة العربية مع ختام منافسات كأس العالم للأندية 2021.

الأهلي والرباعية النظيفة في شباك الهلال السعودي

وافتتح فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر” أولى أهداف اللقاء في شباك مرمى الزعيم الآسيوي. الهلال السعودي بالدقيقة ال8 عن طريق ياسر إبراهيم، ليعاود اللاعب ويحرز الهدف الثاني في الدقيقة ال17 من عمر زمن اللقاء.

وفي الدقيقة ال40 عزز فريق الأهلي نتيجة المباراة بهدف ثالث من توقيع النجم المهاري. أحمد عبد القادر، كما وجاء الهدف الرابع للمارد الأحمر في الدقيقة ال64 عن طريق عمرو السولية.

اهداف الاهلي الاربعه 💪🦅 pic.twitter.com/0yojr3VSSv — ᗩhᒪyEgYᑭT iNᖴO (@AlAhlyInfo) February 12, 2022

كما وشهدت المباراة طرد نجمي فريق الهلال السعودي ماتيوس بيريرا في الدقيقة ال14 وزميله محمد كنو في الدقيقة ال18. وهو ما صعب المباراة على الأخير أمام البطل الأفريقي الأهلي الذي استغل ذلك من أجل التقدم في نتيجة المباراة.

الأهلي المصري والرقم القياسي

ونجح فريق الأهلي المصري من نيل الميدالية البرونزية للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية 2021، كما ويعد أكثر نادي في العالم يحقق الميدالية البرونزية في العالم. ليتخطى بذلك البطل المكسيكي مونتيري المتوج بها مرتين.

لقطات من احتفالات فريقنا بالفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة وحصد برونزية كأس العالم للأندية 📸🦅👌 pic.twitter.com/HoeLUODBT8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 12, 2022

وحقق نادي الأهلي المصري ” المارد الأحمر” ثلاثة ميداليات في بطولة كأس العالم للأندية، ليكون بذلك ثالث الأندية على مستوى تحقيق الميداليات في البطولة بعد ريال مدريد وبرشلونة اللذين حققا 4 ميداليات في البطولة.

كما وحقق فريق ريال مدريد 4 ميداليات ذهبية في مونديال كأس العالم للأندية، متساوياً مع غريمه برشلونة الذي حقق 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

ولعب المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى بتشكيلة أساسية أمام البطل الآسيوي الهلال السعودي، حيث تواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

أما في دفاع الفريق آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد المنعم، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديينغ، وفي هجوم الفريق اعتمد على اللاعب محمد شريف، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر.

تشكيلة فريق الهلال السعودي

ودخل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مباراة القمة العربية أمام الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى محمد العويس.

وفي دفاع التشكيلة جاء كلاً من: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، متعب المفرج، سعود عبد الحميد، لكن في وسط الفريق آتى في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، محمد كنو، كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، موسى ماريجا كرأس حربة.

( المصدر: وطن + تويتر)