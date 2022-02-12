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أغلى بندقية في العالم منحوت عليها صورة السلطان قابوس بن سعيد تباع بمبلغ ضخم (صور)

كتب سالم حنفي
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وطن – عقب تداول صورة الساعة الخاصة به، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأغلى بندقية في العالم محفور عليها صورة لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، تم عرضها في متحف البنادق العالمي.

ووفقا لما أكده الناشطون، فقد بلغ سعر البندقية المحفورة بصورة السلطان قابوس 980 ألف دولار، وهي من صناعة شركة سويسرية.

 

من جانبه، أوضح موقع “أثير” العماني، بأن هذا النوع من البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تُدعى “VO Vapen” نسبة إلى مؤسسها Viggo Olsson (ڤيجو أولسون) الذي أسسها في سنة 1977، حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويا.

وأوضح أن “هذه البنادق تعد الأغلى في العالم وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف دولار أمريكي”.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تستقبل عددًا محدودًا من الطلبات سنويًا، حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، ولا تبدأ في الطلب الذي بعده حتى انتهاء الطلب الأول.

ولفت إلى أن هذه البنادق صنع منها عدد قليل لأشخاص محددين أبرزهم السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ زايد، والملك كارل السادس عشر، ومحمد بن زايد، محمد بن راشد، وحمدان بن محمد بن راشد.

ساعة السلطان قابوس بن سعيد 

وقبل أيام، قال موقع “montenapodaily” إنه من المتوقع أن تشعل ساعة “رولكس رينبو” النادرة حرب أسعار شرسة بعد طرحها للبيع في مزاد تنظمه دار “سوثبيز” الشهيرة، مع تقديرات أولية تشير إلى إمكانية أن يصل سعرها إلى 515 ألف دولار.

ولفت الموقع إلى أن الساعة التي تحمل رقمًا مرجعيًّا (18059)، هي واحدة من 5 ساعات تم صنعها خصيصًا لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، في عام 1984.

ومن بين الساعات الثلاث المتبقية، كانت ساعة اليد هذه التي تحمل اسم “رولكس رينبو”، وهي الأولى التي تُعرض في مزاد عام.

وبحسب ترجمة (وطن) فإن الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا.

ساعات السلطان قابوس watanserb.com

ويبلغ قطرها 36 مم وتتكون من قرص وسوار “بريزيدنت” المرصعين بالماس.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مجموعة من الياقوت الأزرق المذهل حول الإطار.

وتعمل الساعة بحركة أوتوماتيكية من عيار 3055 مع 27 جوهرة. كما تم وضع شعار سلطنة عمان (الخنجر) عليها لإثراء الساعة أكثر.

وتقول دار المزادات أن الساعة الملونة في حالة ممتازة. لافتة إلى أن المالك الذي استلم الساعة شخصيًا من سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد لم يرتديها في الواقع أبدا واحتفظ بها كما هي.

وكتبت دار المزاد: “العثور على قطعة مثل هذه أمر نادر الحدوث. كما أن العثور عليها محفوظة في هذه الظروف يكاد يكون مستحيلاً”.

وأوضحت دار المزادات “سوثبيز” أن الساعة الملونة معروضة في حالة ممتازة. وهي تأتي أيضًا مع الصندوق الأصلي والأوراق المختومة الخاصة بها.

(المصدر: متابعات وطن) 

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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