أغلى بندقية في العالم منحوت عليها صورة السلطان قابوس بن سعيد تباع بمبلغ ضخم (صور)

وطن – عقب تداول صورة الساعة الخاصة به، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأغلى بندقية في العالم محفور عليها صورة لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، تم عرضها في متحف البنادق العالمي.

ووفقا لما أكده الناشطون، فقد بلغ سعر البندقية المحفورة بصورة السلطان قابوس 980 ألف دولار، وهي من صناعة شركة سويسرية.

صورة السلطان قابوس في أغلى بندقيه في العالم بقيمة 980 ألف دولار أمريكي تعرض في المتحف البنادق العالمي

قامت شركه صناعة الأسلحة الفاخره السويديه 🇸🇪 pic.twitter.com/5HVuqU0PEa — راشد أمبوسعيدي (@eashad12) February 10, 2022

من جانبه، أوضح موقع “أثير” العماني، بأن هذا النوع من البنادق تقوم بصنعه شركة سويدية تُدعى “VO Vapen” نسبة إلى مؤسسها Viggo Olsson (ڤيجو أولسون) الذي أسسها في سنة 1977، حيث تقوم بصناعة هذا النوع من البنادق يدويا.

وأوضح أن “هذه البنادق تعد الأغلى في العالم وتصل قيمتها بدون النحت إلى 820 ألف دولار أمريكي”.

وأشار الموقع إلى أن الشركة تستقبل عددًا محدودًا من الطلبات سنويًا، حيث تقوم بصناعتها حسب رقم الطلب، ولا تبدأ في الطلب الذي بعده حتى انتهاء الطلب الأول.

ولفت إلى أن هذه البنادق صنع منها عدد قليل لأشخاص محددين أبرزهم السلطان قابوس بن سعيد، والشيخ زايد، والملك كارل السادس عشر، ومحمد بن زايد، محمد بن راشد، وحمدان بن محمد بن راشد.

ساعة السلطان قابوس بن سعيد

وقبل أيام، قال موقع “montenapodaily” إنه من المتوقع أن تشعل ساعة “رولكس رينبو” النادرة حرب أسعار شرسة بعد طرحها للبيع في مزاد تنظمه دار “سوثبيز” الشهيرة، مع تقديرات أولية تشير إلى إمكانية أن يصل سعرها إلى 515 ألف دولار.

ولفت الموقع إلى أن الساعة التي تحمل رقمًا مرجعيًّا (18059)، هي واحدة من 5 ساعات تم صنعها خصيصًا لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، في عام 1984.

ومن بين الساعات الثلاث المتبقية، كانت ساعة اليد هذه التي تحمل اسم “رولكس رينبو”، وهي الأولى التي تُعرض في مزاد عام.

وبحسب ترجمة (وطن) فإن الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ قطرها 36 مم وتتكون من قرص وسوار “بريزيدنت” المرصعين بالماس.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مجموعة من الياقوت الأزرق المذهل حول الإطار.

وتعمل الساعة بحركة أوتوماتيكية من عيار 3055 مع 27 جوهرة. كما تم وضع شعار سلطنة عمان (الخنجر) عليها لإثراء الساعة أكثر.

وتقول دار المزادات أن الساعة الملونة في حالة ممتازة. لافتة إلى أن المالك الذي استلم الساعة شخصيًا من سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد لم يرتديها في الواقع أبدا واحتفظ بها كما هي.

وكتبت دار المزاد: “العثور على قطعة مثل هذه أمر نادر الحدوث. كما أن العثور عليها محفوظة في هذه الظروف يكاد يكون مستحيلاً”.

وأوضحت دار المزادات “سوثبيز” أن الساعة الملونة معروضة في حالة ممتازة. وهي تأتي أيضًا مع الصندوق الأصلي والأوراق المختومة الخاصة بها.

(المصدر: متابعات وطن)

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