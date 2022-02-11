موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية

وطن – يترقب عشاق فريق الأهلي والهلال مباراة القمة العربية بين كلا الفريقين مساء يوم السبت، في إطار المنافسة على تحديد المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 على أرض ملعب “استاد آل نهيان”.

موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

وستنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الرابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي والهلال عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD”. الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

🔴الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بأبوظبي استعدادًا لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية 📸💪🦅 pic.twitter.com/MXr5ZndSJz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 10, 2022

وستنقل المباراة عبر قناة “SSC Sport 7HD”، بتردد عبر القمر الصناعي نايل سات 12562 وباستقطاب عمودي، وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة. بين الأهلي المصري والهلال السعودي عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD” الرياضية السعودية، المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى بتشكيلة أساسية متوقعة بالقمة العربية في منافسات كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى علي لطفي.

فريقنا يغادر فندق الاقامة ليخوض مرانه استعدادًا لمباراة الهلال السعودي 🦅 pic.twitter.com/Zgm2ynzJID — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 10, 2022

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد المنعم، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من: مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، حمدي فتحي، عمرو السولية، لويس ميكيسوني، وفي هجوم الفريق سيعتمد على اللاعب محمد شريف كرأس حربة.

تشكيلة فريق الهلال

وسيعلب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المباراة القوية أمام الأهلي المصري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، علي البليهي، أما في وسط الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، موسى ماريجا، أوديون إيغالو.

(المصدر: وطن + تويتر)