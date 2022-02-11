مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 2021 watanserb.com
مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية 2021
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي والهلال والقناة الناقلة في كأس العالم للأندية

مواجهة القمة العربية المرتقبة بين الهلال والأهلي في كأس العالم للأندية 2021

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يترقب عشاق فريق الأهلي والهلال مباراة القمة العربية بين كلا الفريقين مساء يوم السبت، في إطار المنافسة على تحديد المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 على أرض ملعب “استاد آل نهيان”.

موعد مباراة الأهلي والهلال في كأس العالم للأندية

وستنطلق مباراة الأهلي والهلال في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الرابعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي والهلال عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD”. الرياضية السعودية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 في الوطن العربي.

وستنقل المباراة عبر قناة “SSC Sport 7HD”، بتردد عبر القمر الصناعي نايل سات     12562 وباستقطاب عمودي، وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث المباراة. بين الأهلي المصري والهلال السعودي عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD” الرياضية السعودية، المعلق الرياضي فهد العتيبي.

تشكيلة فريق الأهلي

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى بتشكيلة أساسية متوقعة بالقمة العربية في منافسات كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي، حيث سيكون في حراسة المرمى علي لطفي.

أما في دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، محمد عبد المنعم، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من: مجدي قفشة، أحمد عبد القادر، حمدي فتحي، عمرو السولية، لويس ميكيسوني، وفي هجوم الفريق سيعتمد على اللاعب محمد شريف كرأس حربة.

تشكيلة فريق الهلال

وسيعلب المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المباراة القوية أمام الأهلي المصري، حيث سيتواجد في حراسة المرمى عبد الله المعيوف.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، سعود عبد الحميد، علي البليهي، أما في وسط الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من اللاعبين، ماتيوس بيريرا، سالم الدوسري، أندريه كاريو، جوستافو كويلار، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، موسى ماريجا، أوديون إيغالو.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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