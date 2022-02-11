زوجة “أبوجبل” تهاجمه بعنف لتؤكد ما يُشاع: “أنا جزائرية حرة عمرها ما طيح” (شاهد)

وطن – وجهت الجزائرية سمارة يحيى، زوجة حارس مرمى المنتخب المصري لكرة القدم محمد أبوجبل، انتقادات لاذعة لزوجها، عقب ظهوره مساء الخميس، في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي على قناة “سي بي سي”، وإشارته لوجود مشاكل بينه وبينها.

وقالت في منشور على حسابها الرسمي بموقع الصور العالمي “انستجرام” إنها كانت تعتقد أن زوجها أذكى من أن يتحدث عن طبيعة علاقتهما الزوجية في برنامج تلفزيوني.

وأضافت ملكة جمال العرب لسنة 2018 إنها لم ترد الخوض في هذا الموضوع، لأنه شخصي، ولأنها تحترم العائلتين.

وأوضحت أنها اضطرت للحديث عن الأمر بعدما أجاب زوجها عن سؤال يتعلق بحالته الاجتماعية بتلك الطريقة.

وأشارت إلى العديد من القنوات التلفزيونية اتصلت بها لمعرفة طبيعة العلاقة بينها وبين حارس مرمى متخب “الفراعنة”.

ولفتت إلى أنها فضلت السكوت وعدم الكلام سواء بتأكيد انفصالهما أو نفيه، لأن “البيوت أسرار” على حد تعبيرها.

وقالت سمارة يحيى: “الحمد لله لدى الوعي الكافي والمسؤولية الكافية لكي لا أتحدث في الموضوع إلى أن ينتهي بالطريقة التي أرادها الله”.

وتابعت: “الموضوع أخذ أكثر من حجمه وآذاني وآذى أشخاص يحبونني، أطلب منكم شيئا فضلا وليس أمرا أغلقوا هذا الموضوع واتركوا الخلق للخالق”.

وواصلت: “كلام كثير في خاطري، تصريحات وشائعات كاذبة وأناس استغلت الموقف وآذتني. سيأتي الوقت المناسب الذي نتحدث فيه. أنا جزائرية حرة والجزائرية عمرها ما طيح والحمد لله”.

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وكان محمد أبوجبل، قد رفض الإجابة على سؤال الإعلامية منى الشاذلي، حول إذا كان متزوجا أم أعزبا أم مطلق. وقال إنه سيجيبها بعد انتهاء الحلقة، ليتابع بالقول:”الخانة دي فيها مشاكل كتير”.

السؤال اللي حير ناس كتير.. جاباسكي متزوج ولا لأ 🤔 الإجابة في #معكم_منى_الشاذلي 😉 pic.twitter.com/COIfVNWfKD — CBC Egypt (@CBCEgypt) February 10, 2022

(المصدر: متابعات وطن)