اكتشاف 3 أطفال دُفنوا في قبر واحد قبل 5000 عام .. الإبن الأكبر يحتضن أخويه الصغار (شاهد)

وطن – أشاد المتحف البريطاني باكتشاف مقبرة قديمة – دُفن بها ثلاثة أطفال من قبل والديهم مع أغراض عاطفية – باعتباره أهم اكتشاف لفن ما قبل التاريخ في بريطانيا منذ أكثر من قرن.

حسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم اكتشاف هذا القبر البالغ عمره 5000 عام في عام 2015 في بورتون أغنيس، في شرق يوركشاير ويحتوي هذا القبر على ثلاثة إخوة وقد كان الإبن الأكبر يحتضن أخويه الصغار.

اكتشافات أخرى تم العثور عليها

اكتشف علماء الآثار أيضًا طبلة حجرية منحوتة وكرة مصنوعة من الطباشير ودبوسًا عظميًا مصقولًا. مع احتفاء علماء الأثار بالطبلة على وجه الخصوص لأهميتها.

تم نحت هذه الطبلة كتمثال أو تعويذة بدلاً من كونها أداة موسيقية وظيفية. كما أنها تعد واحدة من أربعة أمثلة معروفة فقط من وقت كانت فيه ستونهنج في طور الإنشاء.

من جهته، قال نيل ويلكين، أمين معرض “عالم ستونهنج” في المتحف البريطاني، إن الطبلة تعد “أهم” قطعة فنية من عصور ما قبل التاريخ تم العثور عليها في بريطانيا في المائة عام الماضية.

“اكتشاف مؤثر للغاية”

كما أضاف ويلكين بأن “اكتشاف قبر بيرتون أغنيس مؤثر للغاية.”

وتابع بالقول “إن المشاعر التي تعبر عنها الطبلة قوية وخالدة. فهي تتجاوز زمن ستونهنج وتعكس لحظة من المأساة واليأس لا تزال حية بعد 5000 عام.”

لئن كانت التضحية البشرية هي من الممكن سبب وفاة الإخوة. فإن ويلكين يقول إن هذا من غير المرجح بسبب الطبيعة الخاصة للدفن.

من المقرر أن يتم عرض الطبلة من الطباشير التي يبلغ عمرها 5000 عام اعتبارًا من 17 فبراير لأول مرة في معرض كبير في المتحف البريطاني.

من جهته، قال المتحف البريطاني إن الأبحاث المكثفة التي أجريت على هذه الطبلة تؤكد أنها واحدة من أهم الأشياء القديمة التي تم العثور عليها في الجزر البريطانية.

أهم قطعة فنية

من جهته، قال ويلكين:”إنه اكتشاف رائع حقًا. وتعد الطبلة أهم قطعة فنية من عصور ما قبل التاريخ تم العثور عليها في بريطانيا في المائة عام الماضية.”

قال المتحف إن الطبلة هي “واحدة من أكثر الأشياء التي تم تزيينها بشكل متقن في هذه الفترة التي نجدها في بريطانيا وأيرلندا”، وأسلوبها يعكس صدى الأشياء من ستونهنج والمواقع ذات الصلة.

وقد تم العثور عليها بجانب قبر الأطفال الثلاثة الذين دفنوا بالقرب من بعضهم البعض والذين كانت أيديهم متشابكة.

تم وضع الطبلة فوق رأس الطفل الأكبر مباشرةً، مصحوبة بكرة طباشير ودبوس عظمي مصقول.

كما تم العثور عليها وهي تحتوي على ثلاثة ثقوب ربما للدلالة على الجثث الثلاث على بعد حوالي 240 ميلاً من ستونهنج بالقرب من قرية بورتون أغنيس.

كما تم العثور على كرة ودبابيس مماثلة بالقرب من ستونهنج.

قال المتحف البريطاني إن هذا يشير إلى أن المجتمعات في جميع أنحاء بريطانيا وأيرلندا تشاركت في “الأساليب الفنية، وربما في المعتقدات.”

تحليل المنحوتات

قال ويلكين: “إن تحليل المنحوتات سيساعد في فك رموز رمزية ومعتقدات العصر الذي بني فيه ستونهنج”.

تتضمن مجموعة المتحف البريطاني مجموعة من ثلاثة طبلات مماثلة تم العثور عليها في عام 1889 في موقع دفن طفل واحد على بعد حوالي 15 ميلاً (24 كيلومترًا) من أحدث اكتشاف.

يصف المتحف البريطاني هذه الطبلات الثلاثة، المعروفة باسم Folkton Drums بأنها “بعض من أكثر الأشياء القديمة شهرة وغموضًا على الإطلاق في بريطانيا”.

كشف التأريخ بالكربون المشع أنه تم نحتها هذه الطبلات في نفس الوقت الذي بني فيه ستونهنج، بين 3005 و 2890 قبل الميلاد.

(المصدر والصور: ديلي ميل)

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