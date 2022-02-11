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أفعى ضخمة تلتف على جسد مودل روز! (صور)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت العارضة السعودية مودل روز جدلاً بأحدث صور نشرتها، ظهرت فيها وهي تحمل أفعى ضخمة، تلتف على جسدها خلال تواجدها في أحد الملاهي الليليّة.

ونشرت مودل روز الصور وأرفقتها بعبارة: “الثعابين لا تهمس كثيراً. يدعونك حبيبي، الحب أو الصديق”.

مودل روز تحاول قتل طليقها

كشف رجل الأعمال السعودي حمد الحمود، طليق عارضة الأزياء مودل روز، أنه تعرض للضرب والاعتداء من قبل أشخاص تم إرسالهم منها بعدما كشف سرها.

وعبر خاصية الستوري على حسابه على “سناب شات”، اتهم الحمود، طليقته روز بالتعدي عليه قائلا: “هذه الاعتداءات الجسدية اللي تعرضت له بعد اكتشاف اللي بينهم”.

وتابع: “أنا من الناس اللي ما أرفع إيدي على أمرأة مهما كان السبب والحدث صار بسرعة وغير متوقع للأسف. كان كل هذا عشان خاطره عيونه وكان موتي مبتغاهم بس الحمد لله قدرت أصمد”.

وزاد طليق روز: “أنا تكلمت عن حياتي الخاص هنا. وهي كانت جزء منه. ولا صار شي”.

ولمح إلى أن حديثه عن حبيبها هو السبب، معقباً: “بس عشان بديت اتكلم عن وجه الحصان قامت الدنيا عندهم.. لا كيف لازم يكزن ملاك بعيونكم عشان إذا طلعوا مع بعض الناس تقول كيوت و واو”.

“أنا اتطلقت اليوم”

وأثارت روز جدلاً واسعاً بردة فعلها على متابعة أخبرتها بطلاقها.

وبفيديو عبر “سناب شات”، كانت روز تجيب على أسئلة متابعيها، حين فاجأتها إحداهن بإخبارها عن طلاقها قائلة: “أنا تطلقت اليوم”.

وظهرت علامات الحماس والسعادة على روز، وقامت بإطلاق الزغاريد.

وباركت للمتابعة قائلة: “ألف مبروك.. أعرف الشعور إذا كنت انت متخذة القرار فانبسطي فيه ألف بالمية انبسطي فيه”.

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف عارضة الأزياء السعودية، فمنهم من ذكرها أن أبغض الحلال هو الطلاق. ولا يجوز أن تشجع على الأمر.

وفسر آخرون تصرفها بأنه نابع عن تجربتها الشخصية. وربما أرادت إيصال رسالة لطليقها.

(المصدر: انستغرام – رصد وطن)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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