فنان سعودي يُحرج حليمة بولند أثناء بث مباشر ويكشف ما تفعله في ردهة الفندق طوال الوقت! (فيديو)

وطن – أحرج الفنان السعودي، عبادي الجوهر، الإعلامية الكويتية حليمة بولند أثناء تواجدها في أحد الفنادق في الرياض بالسعودية.

ليس اللقاء الأول

وكانت حليمة تقوم بتصوير مقطع “سناب شات”، عبر خاصية البث المباشر. لتوثيق لقاءها بالفنان عبادي. وسارعت بالترحيب به وكأنها تراه للمرة الأولى.

وبادل الفنان السعودي حليمة كلمات الترحيب، ثم أحرجها بالقول إنه يراها دائماً في ردهة الفندق، مشيراً إلى أنه ليس اللقاء الأول بينهما كما تحاول أن تُظهر لمتابعيها.

وشعرت حليمة بالإحراج، قائلة: “فشلتني ما أدري شلون بنزل الفيديو”.

وتعرضت حليمة لسخرية المتابعين الذين قالوا إن الموقف كشف حقيقتها. ومحاولتها الاستعراض بمعرفتها للنجوم.

“عيب حسنك كان في حسنك عيوب”

وبالأمس، تعرضت حليمة إلى موجة سخرية وانتقادات أيضاً بعدما ظهرت بإطلالة جريئة وتغزلت بنفسها.

ونشرت حليمة بولند عبر حسابها على “سناب شات”، صوراً لها وهي ترتدي ملابس ضيقة جداً توحي للمشاهد بأنها لا ترتدي شيئاً من الأساس.

وارتدت حليمة فوق التوب والليجن الأبيض، كارديجان أزرق فاتح، ووضعت غطاء رأس على شعرها، وارتدت نظارات شمسية.

وعقبت حليمة على الصور: “أنصف من لحاظ عينك القلوب”.

وفي تعليق آخر كتبت: “أشهد إنك بالحلى فقت الخيال. وعيب حسنك كان في حسنك عيوب”.

وتابعت: “شارقة في طلعتك شمس الجمال، وجامع في ضحكتك كل محبوب”.

“الكل يتمنى”

وقبل أسبوع، أثار شاب سعودي في محافظة الأحساء، جدلاً واسعاً بتحرشه لفظياً بحليمة.

وظهر الشاب بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وهو يحمل طفلاً ويضعه في حجر حليمة بولند أُثناء تواجدها بالسيارة.

وتعلق حليمة: “يا حبيبي، آخذه معايا الكويت؟”.

ليرد الشاب قائلاً للطفل: “اجلس في حضنها الكل يتمنى”.

وبدأ الشاب في تصوير الطفل أُثناء جلوسه في حضن حليمة، وهو يعلق: “يا حظك”.

“ينتظرونك من الظهر”

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا قبلها فيديو يوثق لحظة تجمهر عدد كبير من الأشخاص في محافظة الأحساء بالسعودية. استعداداً لاستقبال حليمة.

ويظهر بالفيديو شخصاً يرتدي كمامة ويخاطب حليمة بولند قائلا: “ينتظرونك من الظهر..وين حليمة وين حليمة..اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.

وتابع: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”.

حشود وتجمهر من الظهر في الاحساء من اجل حليمة بولند .. pic.twitter.com/0K5yu3wlCQ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 1, 2022

وردت عليه حليمة قائلة: “أتشرف فيكم..ألف شكر على حفاوة الاستقبال..الله يسعدكم”.

المصدر: (وطن – سناب شات)

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