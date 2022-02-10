عصام الحضري يسخر من تعليق الإعلامي شوبير على زجاجة الحارس أبو جبل ( فيديو)

وطن – سخر كابتن حراس المنتخب المصري عصام الحضري، من الإعلامي أحمد شوبير. المذيع في شبكة قنوات أون تايم سبورت والحارس السابق لمنتخب الفراعنة، بعد انتقاد الأخير على حكاية الزجاجة التي ظهر بها الحارس أبو جبل مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

عصام الحضري والسخرية من شوبير

وانتقد الإعلامي المصري وحارس المنتخب المصري السابق أحمد شوبير من كثرة الحديث. عن زجاجة المياه التي كان يستخدمها الحارس محمد أبو جبل. في البطولة الأفريقية، قائلاً: ” لقد تم استخدام هذه الطريقة كثيراً من قبل سواء بالكتابة على القارورة أو المنشفة الخاصة بالحارس … بلاش أفوره”.

ورد الكابتن عصام الحضري في تغريده له نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، مرفق بالعديد من الصور القديمة للإعلامي المصري أحمد شوبير مع أغاني المهرجانات ” متغاظ عارفك يلا مننا متغاظ ..”، وصورة أخرى مصحوبة بصورة للخبر وشوبير مصحوبة بأغنية ” طول ما الحقد ماليكو هعيش وأحط عليكو ..”.

الحضري منزل استوري لـ شوبير وحسام حسن ع الانستجرام بأغنية "طول ما الحقد ماليكم" pic.twitter.com/P0CqJh7T6U — احمد عبدالله (@kahrabation) February 9, 2022

الإعلامي شوبير وانتقاد الحارس أبو جبل

كما وانتقد الإعلامي المصري المذيع في شبكة قنوات أون تايم سبوت المصرية، تصريحات حارس الزمالك والمنتخب المصري محمد أبو جبل على الحكم الغامبي ” بكاري جاساما” الذي أدار مباراة الكاميرون ومصر في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا، بتعمد الأخير تعطيل منتخب الفراعنة المصري وهزيمته أمام البلد المستضيف أسود الكاميرون في المباراة.

وعلق الإعلامي شوبير على تصريحات الحارس أبو جبل، قائلاً: ” معليش إنت اتنقلت نقلة أخرى ووصلت إلى مرحلة النجومية وأصبحت حارس مرمى المنتخب المصري … لكن لا يصح أن يصدر منك هذا الكلام على حكم مباراة”.

كما وأردف شوبير، ” ما فعله الحارس أبو جبل في البطولة على راس راسي من فوف، ولكن نخلي بالنا وإحنا بنتكلم .. مينفعض الحكم يقول كده، كلام الحكم للاعبي منتخب مصر في مباراة الكاميرون هتتغلبوا هتتغلبوا، عمره ما يحصل معليش إحنا لم نهزم وكسبنا”.

أحمد #شوبير: «موضوع #بكاري_جاساما، احنا مبالغين فيه اوي، حكم يقول للاعبين هتتغلبوا هتتغلبوا، هذا الأمر لا يمكن حدوثه..» pic.twitter.com/NZRQh3bPsH — المصري الرياضي (@AlMasrySports) February 8, 2022

وختم شوبير حديثه على الحارس أبو جبل، ” الحكم من الممكن لو اتكلمت هطردك، وهذا يحدث في كثير من المباريات لأن الحكم يكون مستفزاً .. ولكن عمره ما يقول للاعبين هتتغلبوا هتتغلبوا، موضوع الحكم بكاري جاساما إحنا مبالغين فيه أوي”.

الحارس أبو جبل وبطولة كأس أمم أفريقيا

وقدم حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل الأداء الملفت لأنظار الجميع في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2022، في التصدي لركلات الترجيح والكرات القاتلة في البطولة الأفريقية، إلى جانب قيادة منتخب بلاده إلى نهائي أمم أفريقيا على حساب البلد المستضيف الكاميرون بعد الفوز على الأخير بركلات الترجيح.

🛡️ مُتخصص في التصدي لركلات الجزاء 🛡️ بطريقة أكثر من رائعة، استطاع محمد أبو جبل حامي عرين منتخب مصر التصدي لركلة جزاء ساديو ماني في الدقائق الأولى من المباراة النهائية لـ #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @mohmedabogabal pic.twitter.com/e0X7dCTDDZ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

ولم يحالف الحظ منتخب مصر “الفراعنة” من التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2022، بعد الخسارة أمام أسود الترانغا “السنغال” بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، على الرغم من نجاح الحارس المصري أبو جبل من التصدي لركلة جزاء واحدة، إلا أنه فشل في التصدي للركلة الحاسمة التي سددها السنغالي ساديو ماني في زاوية صعبة داخل شباك المرمى.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)