(شاهد) رهف القنون تستعرض مؤخرتها بطريقة فاضحة ومتابعوها يحذروها من هذا الأمر!

وطن – أثارت الناشطة السعودية رهف القنون، جدلاً واسعاً بطريقتها الجديدة لاستعراض جسدها وتفاصيله بطريقة مثيرة.

“أنا مثيرة”

ونشرت رهف عبر خاصية الستوري، في حسابها عبر “انستجرام”، فيديوهات وهي تمارس الرياضة مرتدية ليجن أزرق أكثر من ضيق. أظهرها وكأنها عارية.

ونسقت رهف الليجن مع توب أبيض نصف بطن، بفتحة صدر فاضحة. وتعمدت تركيز الكاميرا على مؤخرتها.

وعقبت رهف على الفيديو: “أنا مثيرة، أنا لا أهزم، أنا خلاقة”.

تحذير من متابعي رهف

وعلى الفيديو الآخر، احتضنت رهف مدربتها معلقة: “شريكتي في النادي الرياضي”.

وحذر المتابعون رهف، من أن تتمزق ملابسها لشدة ضيقها.

وقبل أيام، أشعلت الشابة السعودية ضجةً بمواقع التواصل، بصورة مثيرة، نشرتها على حسابها في سناب شات، ظهرت فيها وهي بملابس جريئة للغاية، وتُدخّن ما قال الجمهور إنها سيجارة “حشيش” .

ترويج رهف لصفحتها الإباحية!

ولا تتوقف رهف القنون عن نشر صور جريئة، خاصة بعدما روجت لصفحتها على موقع إباحي.

ونشرت رهف القنون الصورة وهي ترتدي زي أرنب معلقة: “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها”.

و”Only Fans” هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن. حيث يجني مستخدموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.

مطالبات بمحاسبة رهف

وفي وقت سابق، طالب ناشطون سعوديون بمحاسبة رهف. بعدما نشرت عبر خاصية الستوري عبر “انستجرام”، فيديو ظهرت به ببنطال وتيشرت يكشف بطنها وصدرها. ووضعت الخلفية علم السعودية.

وبدأت رهف كعادتها بالتمايل وحركات الإثارة التي اعتمدتها مؤخراً.

وهو ما فجر غضب السعوديين الذين رأوا أن مواطنتهم تسيء إلى المملكة بهذه التصرفات الخادشة للحياء، مطالبين بمحاسبتها.

ومما جاء في التعليقات كتب ناشط: ” ياخي لازم يشوفو حل للعلم او لبعض الناس الي تسيء استخدامه”.

وتابع: “مو مقولة كلمة ( لا اله الا الله ) فوق بعض الاشكال او في شال على الكتف او على الارض وغيرها .المشكلة ليست في العلم ولكن في بعض الاغبياء الذين لايفهمون ماهوا هذا العلم”.

وكتب آخر: ” أسوأ ما أنتجت السعودية”.

هل تريد العودة؟

وعبرت أخرى عن استغرابها قائلة: ” منحاشة من السعودية وتحط العلم كيف؟!”.

وكتب متابع: “تعملين نفسك شريفه تحت العلم. كان فكرتي في العلم قبل ان تفتقدين شرفك وليس شر العلم”.

وتابع: “وورغم ذلك سيضل العلم شامخا مرفوع يرفرف فوق روؤس الشرفاء من رجال الوطن البواسل”.

وفسر آخر تصرف رهف بأنها تريد العودة معقباً: ” تلمح تبي ترجع”.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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