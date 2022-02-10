سلطنة عمان
الروائي والمخرج المسرحي العماني عماد محسن الشنفري
الهدهد

روائي عماني شهير: هؤلاء هم سبب كل بلاء نحن فيه بسلطنة عمان!

كتب سالم حنفي
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وطن – عبر الروائي والمخرج المسرحي العماني، عماد محسن الشنفري، عن استيائه مما وصفه “التطبيل” للمسؤولين. مؤكدا على ان “المطبلين” هم سبب كل بلاء في سلطنة عمان، بحسب قوله.

وقال “الشنفري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على تغريدة للناشط يحيى المعشري التي كال فيها المديح لوزير الإسكان خلفان بن سعيد الشعيلي بشكل مبالغ فيه: “بعض المدح مقبول ومن أخلاقنا أن نقول لمن أحسن عمله شكرا لكن بعض المطبلين طبلهم يفقع الأذان لدرجة الاشمئزاز وهم سبب كل بلاء نحن فيه سلطنه عمان”.

هذا الانتقاد جاء تعليقا على تغريدة الناشط يحيى المعشري التي قال فيها: “قبل قليل ذهبت إلى وزارة الإسكان جلست أتأمل الحضور ورأيت غالبيتهم مبتسمين فرحين. وكانت قسمات وجوههم عريضة وقد اختفت هدهدة حزن انتظار الأرض من وجوههم قلت لهم لماذا هذه الفرحة؟ قالوا سمعنا أن وزير الإسكان كان هنا. ولم يكتفوا بذلك بل قالوا بصوت عال “هذا يكفينا هذا يكفينا هذا يكفينا”.

استياء 

ولم يكن الروائي “الشنفرى” هو الوحيد الذي استاء من تغريدة “المعشري”، ليتضح أن ردود المغردين على التغريدة حملت في طياتها الكثير من السخرية مما قيل.

وقال المغرد “الخالد” ساخرا مما جاء في التغريدة: “وضحك الجميع ، وعمت الفرحه والسرور بالوزارة ، وعاشو بسلام ووئام”.

من جانبه، عبر صاحب حساب “OMAN” عن غضبه مما سماه نفاقا، قائلا: “شايفين النبي فالحلم؟؟. موذا النفاق… 24 ساعة تقشبوه وفجأة طاح المدح ومن يتقاعد كفيت ووفيت”.

وقالت المغردة “حنين” موجهة حديثها للمعشري: ” قلنا لك من زمان عقلك ما يستوعب كثير ما صدقت”.

وقال “ساهر عمان”: “ويوم شافهم فرحانين والابتسامة تعلو محياهم..طلع مكتبه ونزل لهم قانون بعدم بيع الارض الا بعد إتمام البناء”.

وكانت أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطنة، قد أصدرت تعميمًا لمديري العموم بالمديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات، حول تثبيت ملاحظة على سند الملكية بعدم جواز البيع إلا بعد إتمام البناء، وهو ما أثار موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد التعميم على ضرورة تثبيت ملاحظة بخانة الملاحظات بسند ملكية الأرض السكنية الممنوحة نصها ( لا يجوز بيع الأرض إلا بعد إتمام البناء)

يذكر أن التعميم جاء مستندا إلى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية ، وإلى البند (3) من ملحق ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية الذي قرر عدم جواز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء في سلطنة عمان.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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