روائي عماني شهير: هؤلاء هم سبب كل بلاء نحن فيه بسلطنة عمان!

وطن – عبر الروائي والمخرج المسرحي العماني، عماد محسن الشنفري، عن استيائه مما وصفه “التطبيل” للمسؤولين. مؤكدا على ان “المطبلين” هم سبب كل بلاء في سلطنة عمان، بحسب قوله.

وقال “الشنفري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على تغريدة للناشط يحيى المعشري التي كال فيها المديح لوزير الإسكان خلفان بن سعيد الشعيلي بشكل مبالغ فيه: “بعض المدح مقبول ومن أخلاقنا أن نقول لمن أحسن عمله شكرا لكن بعض المطبلين طبلهم يفقع الأذان لدرجة الاشمئزاز وهم سبب كل بلاء نحن فيه سلطنه عمان”.

بعض المدح مقبول ومن أخلاقنا أن نقول لمن أحسن عمله شكرا لكن بعض المطبلين طبلهم يفقع الأذان لدرجة الأشمئزاز وهم سبب كل بلاء نحن فيه #سلطنه_عمان pic.twitter.com/FmTXR5MsjP — عماد محسن الشنفري (@AlshanfariAmad) February 9, 2022

هذا الانتقاد جاء تعليقا على تغريدة الناشط يحيى المعشري التي قال فيها: “قبل قليل ذهبت إلى وزارة الإسكان جلست أتأمل الحضور ورأيت غالبيتهم مبتسمين فرحين. وكانت قسمات وجوههم عريضة وقد اختفت هدهدة حزن انتظار الأرض من وجوههم قلت لهم لماذا هذه الفرحة؟ قالوا سمعنا أن وزير الإسكان كان هنا. ولم يكتفوا بذلك بل قالوا بصوت عال “هذا يكفينا هذا يكفينا هذا يكفينا”.

قبل قليل ذهبت إلى وزارة الإسكان جلست أتأمل الحضور ورأيت غالبيتهم مبتسمين فرحين وكانت قسمات وجوههم عريضة وقد اختفت هدهدة حزن انتظار الأرض من وجوههم قلت لهم لماذا هذه الفرحة؟

قالوا سمعنا أن وزير الإسكان كان هنا ولم يكتفوا بذلك بل قالوا بصوت عال "هذا يكفينا هذا يكفينا هذا يكفينا🤗 — يحيى المعشري (@ysk243) February 9, 2022

استياء

ولم يكن الروائي “الشنفرى” هو الوحيد الذي استاء من تغريدة “المعشري”، ليتضح أن ردود المغردين على التغريدة حملت في طياتها الكثير من السخرية مما قيل.

وقال المغرد “الخالد” ساخرا مما جاء في التغريدة: “وضحك الجميع ، وعمت الفرحه والسرور بالوزارة ، وعاشو بسلام ووئام”.

وضحك الجميع ، وعمت الفرحه والسرور بالوزارة ، وعاشو بسلام ووئام — 🌹الخالد🌹 (@Khalid_z998) February 9, 2022

من جانبه، عبر صاحب حساب “OMAN” عن غضبه مما سماه نفاقا، قائلا: “شايفين النبي فالحلم؟؟. موذا النفاق… 24 ساعة تقشبوه وفجأة طاح المدح ومن يتقاعد كفيت ووفيت”.

شايفين النبي فالحلم؟؟.

موذا النفاق… 24 ساعة تقشبوه وفجأة طاح المدح ومن يتقاعد كفيت ووفيت — Oman🤔 (@Oman69753922) February 9, 2022

وقالت المغردة “حنين” موجهة حديثها للمعشري: ” قلنا لك من زمان عقلك ما يستوعب كثير ما صدقت”.

قلنا لك من زمان عقلك ما يستوعب كثير ما صدقت — حنين (@H86_z) February 10, 2022

وقال “ساهر عمان”: “ويوم شافهم فرحانين والابتسامة تعلو محياهم..طلع مكتبه ونزل لهم قانون بعدم بيع الارض الا بعد إتمام البناء”.

ويوم شافهم فرحانين والابتسامة تعلو محياهم..طلع مكتبه ونزل لهم قانون بعدم بيع الارض الا بعد إتمام البناء 📖 — ساهر عمان (@saheroman) February 9, 2022

وكانت أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في السلطنة، قد أصدرت تعميمًا لمديري العموم بالمديريات العامة للإسكان والتخطيط العمراني بالمحافظات، حول تثبيت ملاحظة على سند الملكية بعدم جواز البيع إلا بعد إتمام البناء، وهو ما أثار موجة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد التعميم على ضرورة تثبيت ملاحظة بخانة الملاحظات بسند ملكية الأرض السكنية الممنوحة نصها ( لا يجوز بيع الأرض إلا بعد إتمام البناء)

يذكر أن التعميم جاء مستندا إلى المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 42/2021 في شأن منح الأراضي الحكومية ، وإلى البند (3) من ملحق ضوابط وشروط منح الأراضي الحكومية السكنية الذي قرر عدم جواز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء في سلطنة عمان.

(المصدر: تويتر – وطن)

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