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تتعرض سلطنة عمان منذ أيام لحملة مسعورة من قبل حسابات ذباب إلكتروني مدعومة من جهات استخباراتية إماراتية ومؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا
الهدهد

الشاعر اليمني محمد المسمري: لهذا السبب يتم استهداف سلطنة عمان!

كتب سالم حنفي
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وطن – دافع الشاعر اليمني الشهير محمد عبدالله المسمري، عن سلطنة عمان التي تتعرض منذ أيام لحملة “مسعورة” من قبل حسابات ذباب إلكتروني مدعومة من جهات استخباراتية إماراتية، ومؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال “المسمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، كاشفا عن أسباب الهجوم الذي تتعرض له السلطنة: “يستهدفون سلطنة عمان لأنها لم تتورط معاهم في سفك دماء الشعوب. يستهدفونها لأنهم لم يستطيعوا جرها الى حروبهم التدميرية.. يستهدفونها لأنها طاولة حوار لكثير من ملفات المنطقة”.

وأضاف قائلا: ” يستهدفونها لأن قراراها بيدها وشورها من راسها. يستهدفونها لأنها جمعت جميع أطراف الصراع اليمني فيها وتبحث عن حل”.

نحريض إماراتي مستمر على سلطنة عمان

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

واتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الحملة الشرسة والمغرضة ضد سلطنة عمان بعد أيام قليلة من رفض السلطنة للمساعي الأمريكية. بتحريض من الإمارات على تصنيف جماعة انصار الله الحوثية كجماعة إرهابية.

وفي السياق نفسه، علقت الكاتبة العمانية ورئيس تحرير صحيفة “وهج الخليج”، منى المعولي، على الحملة المشبوهة التي تتعرض لها سلطنة عمان مؤخرا .

وقالت “المعولي” في مداخلة لها مع قناة “المهرية” اليمنية، إن سلطنة عمان اتخذت موقف الحياد من الازمة اليمنية، وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في اليمن.

وأكدت الكاتبة العمانية، أن موقف الحياد هذا دفع جميع الأطراف خاصة من قبل الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية. لاتخاذها كوسيط لمحاولة رأب الصدع الذي يحدث في اليمن.

وعن الاتهامات التي توجه للسلطنة بأنها تدعم الحوثيين، أكدت “المعولي” على ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

موضحة ان الهدف منها هو إخراج السلطنة عن حيادها.

وشدد على ان هذه الاتهامات “مضللة”، معبرة عن رفضها لها. وأنه لا يمكن للسلطنة أن يكون لها دور في المزاعم المتداولة حول تهريب السلاح للحوثيين.

وأكدت “المعولي” على أن هذه الحملات المشبوهة ضد السلطنة ليست وليدة اليوم. موضحة ان الغرض منها النأي بسلطنة عمان عن دورها المحوري الذي تلعبه في المنطقة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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