الشاعر اليمني محمد المسمري: لهذا السبب يتم استهداف سلطنة عمان!

وطن – دافع الشاعر اليمني الشهير محمد عبدالله المسمري، عن سلطنة عمان التي تتعرض منذ أيام لحملة “مسعورة” من قبل حسابات ذباب إلكتروني مدعومة من جهات استخباراتية إماراتية، ومؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقال “المسمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، كاشفا عن أسباب الهجوم الذي تتعرض له السلطنة: “يستهدفون سلطنة عمان لأنها لم تتورط معاهم في سفك دماء الشعوب. يستهدفونها لأنهم لم يستطيعوا جرها الى حروبهم التدميرية.. يستهدفونها لأنها طاولة حوار لكثير من ملفات المنطقة”.

وأضاف قائلا: ” يستهدفونها لأن قراراها بيدها وشورها من راسها. يستهدفونها لأنها جمعت جميع أطراف الصراع اليمني فيها وتبحث عن حل”.

يستهدفون #سلطنة_عمان

لانها لم تتورط معاهم في سفك دماء الشعوب

يستهدفونها لانهم لم يستطيعوا جرها الى حروبهم التدميرية

يستهدفونها لانها طاولة حوار لكثير من ملفات المنطقة

يستهدفونها لان قراراها بيدها وشورها من راسها

يستهدفونها لانها جمعت جميع اطراف الصراع اليمني فيها وتبحث عن حل pic.twitter.com/FFZOV5qIDK — محمد عبدالله المسمري (@m__almasmari) February 9, 2022

نحريض إماراتي مستمر على سلطنة عمان

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

واتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الحملة الشرسة والمغرضة ضد سلطنة عمان بعد أيام قليلة من رفض السلطنة للمساعي الأمريكية. بتحريض من الإمارات على تصنيف جماعة انصار الله الحوثية كجماعة إرهابية.

وفي السياق نفسه، علقت الكاتبة العمانية ورئيس تحرير صحيفة “وهج الخليج”، منى المعولي، على الحملة المشبوهة التي تتعرض لها سلطنة عمان مؤخرا .

وقالت “المعولي” في مداخلة لها مع قناة “المهرية” اليمنية، إن سلطنة عمان اتخذت موقف الحياد من الازمة اليمنية، وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع في اليمن.

وأكدت الكاتبة العمانية، أن موقف الحياد هذا دفع جميع الأطراف خاصة من قبل الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية. لاتخاذها كوسيط لمحاولة رأب الصدع الذي يحدث في اليمن.

وعن الاتهامات التي توجه للسلطنة بأنها تدعم الحوثيين، أكدت “المعولي” على ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

موضحة ان الهدف منها هو إخراج السلطنة عن حيادها.

وشدد على ان هذه الاتهامات “مضللة”، معبرة عن رفضها لها. وأنه لا يمكن للسلطنة أن يكون لها دور في المزاعم المتداولة حول تهريب السلاح للحوثيين.

وأكدت “المعولي” على أن هذه الحملات المشبوهة ضد السلطنة ليست وليدة اليوم. موضحة ان الغرض منها النأي بسلطنة عمان عن دورها المحوري الذي تلعبه في المنطقة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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